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Fútbol Internacional
13 de noviembre de 2026 - 18:40

7-0. El vendaval Xavi acerca a Países Bajos a cuartos

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Redacción deportes, 13 nov (EFE).- El rodillo implantado por Xavi Hernández en Países Bajos, reflejado en un triplete de Tijani Reijnders y en un doblete de Jurrien Timber acompañados de las tres asistencias de Denzel Dumfries, dejaron en evidencia a Grecia, castigada severamente en Amsterdam (7-0) que puso a la selección 'oranje' al borde de los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Por EFE
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El preparador español ha encajado como un guante en el proyecto neerlandés. Bajo su dirección ha vuelto la 'Naranja Mecánica' y Países Bajos tiene el billete para cuartos en la mano. Aunque matemáticamente no lo tiene certificado. La posibilidad de un triple empate con el propio conjunto griego, que juega con el colista Serbia en la última jornada, y Alemania, con la que se enfrenta el próximo lunes, deja varias posibilidades abiertas. Pero la diferencia de goles tan alta a su favor le aproximan claramente al objetivo.

Para amarrar el primer puesto necesita al menos el empate contra Alemania, que ganó a Serbia y que no depende de si misma para clasificarse. Las posibilidades germanas pasan por ganar en la última jornada al cuadro de Xavi y confiar en que Grecia, que a pesar de la goleada sufrida en el Johan Cruyff Arena puede avanzar en el torneo, no se imponga en Atenas a la selección serbia, que no ha puntuado en ningún encuentro. Después, a esperar y calcular entre los enfrentamientos directos entre los tres y los goles anotados y encajados.

Y es que Grecia llegó visitó a Países Bajos engrandecida por su mejoría en los últimos compromisos, invicta en esta fase de grupos y como candidata clara a terminar como primera del cuarteto. De hecho, en el primer duelo frente al equipo neerlandés logró empatar a dos goles.

Sin embargo, fue un juguete ante un rival que impuso un ritmo alto, que con una ordenada presión alta propició numerosos errores en defensa y que no pudo meterse en el partido en ningún momento. Aún así, todavía puede acceder a los cuartos de final.

El cuadro de Xavi, único invicto del partido y que solo ha perdido uno de sus últimos diez p artidos internacionales no dio tregua y en la primera parte ya tenía sellada la goleada (5-0). Tres goles de ventaja en veinte minutos y cuatro a la media hora. Reijnders firmó un triplete en veintidós. Nada que oponer.

Y es que el equipo neerlandés salió acelerado desde el principio y abrió el marcador a los seis minutos en un error de la defensa griega en la salida del balón, una mala entrega de Konstantinos Mavropanos que aprovechó Crysencio Summerville que se adentró en el área en solitario y lo cruzó ante la salida de Konstantinos Tzolakis.

El segundo fue en el 12, en una combinación entre Jurrien Timber y Joey Veerman que asistió a Tijani Reijnders dentro del área y no perdonó. Siete después llegó el tercero que nació en una acción individual de Jurrien Timber que se deshizo de dos rivales y desde la izquierda centró a Donyell Malen que asistió otra vez a Reijnders que entró solo en el área pequeña y firmó el tercero.

Pudo meterse en el partido Grecia, en el 24 cuando Fotis Ioannidis aprovechó un error entre el meta neerlandés y el defensa Micky Van de Ven y llevó la pelota a la red. Pero fue invalidado por mano.

Mientras, Países Bajos seguía a lo suyo y en el 33 llegó el cuarto, en un pase largo de Joey Veerman a la derecha, donde entró Denzel Dumfries que de cabeza envió la pelota al área pequeña. Reijnders hizo el resto. Empujó la pelota a la red. Hizo el cuarto, el suyo personal. El quinto llegó a cinco del descanso, en un pase desde la derecha de Donyell Malen que en boca de gol culminó Jurrien Timber.

De Jong se quedó en el vestuario en el intermedio y Nectarios Triantis buscó el honor visitante en un disparo que rozó el poste izquierdo de Bart Verbruggen en medio de un ritmo más decadente, con el choque resuelto.

El sexto llegó al borde de la hora de juego. En un centro de Dumfries desde la derecha al otro lateral. El pase lo rozó Tzolakis pero llegaba Jurrien Timber que anotó a puerta vacía. Dos minutos después Donyel Mallen hizo el séptimo en un tiro cruzado, asistencia, otra más, de Dumfries.

7 - Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Micky Van de Ven, Jurrien Timber (Ian Maatsen, m.75); Joey Veerman, Frekie De Jong (Teun Koopmeiners, m.46), Tijani Reijnders (Gjivai Zechiel, m.63); Crysencio Summerville (Noa Lang, m.74), Cody Gakpo (Ruben Van Bommel,m.63) y Donyell Malen.

0 - Grecia: Konstantinos Tzolakis; Lazaros Rota, Panagiotis Retsos, Konstantinos Mavropanos, Konstantinos Tsimikas; Thanasis Androutsos, Nectarios Triantis (Ilias Koutsoupias, m.73), Konstantinos Karetsas (Georgios Masouras, m.67), Thanasis Androutsos, Dimitrios Koubelis, Christos Tzolis (Georgios Vagiannidis, m.73); Vangelis Pavlidis (Anastasios Bakasetas, m.65) y Fotis Ioannidis (Anastasios Douvikas, m.65).

Goles: 1-0, m.6: Crysencio Summerville; 2-0, m.12: Tijani Reijnders; 3-0, m.18: Tijani Reijnders; 4-0, m.33: Tijani Reijnders; 5-0, m.40: Jurrien Timber. 6-0, m.59: Jurrien Timber; 7-0, m.62: Donyell Malen..

Incidencias: encuentro de la quinta jornada del Grupo 2 de la Liga A de la Liga de Naciones disputado en el estadio Johan Cruyff Arena de Amsterdam ante unos 55.000 espectadores.

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