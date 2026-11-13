ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
38º
Ahora
ver más
38º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
19º
Máx
38º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
22º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
13 de noviembre de 2026 - 15:25

Atlético de Madrid adquiere el 50% del accionariado del Atlético Fútbol Club de Guayaquil

Imagen sin descripción

Madrid, 13 nov (EFE).- El Atlético de Madrid "ha hecho efectiva la adquisición del 50 por ciento del Atlético Fútbol Club" de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, ascendido este octubre a la Serie A del país, y suma este club a sus franquicias ya existentes en México, con el Atlético de San Luis, y en Canadá, con el Atlético Ottawa, informó la entidad.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"De esta forma, nuestro club se convierte en accionista de la entidad ecuatoriana, en la cual también participa la Junta de Beneficiencia de Guayaquil", explicó este viernes el Atlético de Madrid en un comunicado en sus canales oficiales.

El club español explica que el "consejo de administración" del Atlético Fútbol Club "estará formado por seis miembros, tres representantes de la Junta de Beneficiencia y tres del Atlético de Madrid".

"Dicho consejo celebrará su primera reunión la próxima semana, en la que elegirá a su presidente a propuesta de nuestro club, y nombrará a un director general del Atlético FC", añadió.

"Consolidamos así el proyecto social y formativo iniciado en 2023 junto a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, la entidad sin ánimo de lucro más grande del país sudamericano, cuyo objetivo era crear una Academia e implementar nuestro modelo deportivo y educativo en la región y que ahora culmina con la incorporación del Atlético FC a la familia rojiblanca", destacó el Atlético de Madrid.

"El equipo logró el pasado mes de octubre un brillante ascenso a la Serie A ecuatoriana, bajo las órdenes de Carlos Santamarina, técnico de nuestra Academia", repasó.

El Atlético de Madrid expuso que, "durante estos tres años, el proyecto desarrollado con la Junta de Beneficencia se ha ido expandiendo a lo largo del país, donde acaba de inaugurarse la sede número 30" y ya está "presente en 10 ciudades: Guayaquil, Cuenca, Manta, Machala, Buena Fe, Milagro, Montecristi, Salinas, Ambato y Quinindé, en las que más de 15.000 jóvenes se forman" con su "programa de desarrollo deportivo".

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
04
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
05
Política
Unas 16 personas vinculadas al Ejecutivo entraron y salieron del país durante el juicio político a Peña
Ver más

Te puede interesar