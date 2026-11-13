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Fútbol Internacional
13 de noviembre de 2026 - 17:45

Bernardo Silva: Es un "gran honor" ser el capitán de Portugal tras retirada de Cristiano

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Lisboa, 13 nov (EFE).- El jugador del Real Madrid Bernardo Silva ha destacado este viernes que es un "gran honor" y un "orgullo" asumir el cargo de capitán de la selección de Portugal en sustitución de Cristiano Ronaldo, quien anunció recientemente su retirada del equipo.

Por EFE
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"Es un gran honor ser uno de los capitanes. Es una señal de que llevo aquí mucho tiempo y de que he podido representar a la selección durante muchos años. Sé lo que hace falta para que podamos ganar y tener éxito. Voy con mucho orgullo a intentar desempeñar este papel de la mejor manera posible", afirmó en rueda de prensa.

Desde la ciudad de Braga (norte), donde Portugal se enfrentará este sábado a Dinamarca en la Liga de las Naciones, el extremo madridista recordó que tuvo "el placer de jugar con Cristiano durante 12 años en la selección", y que su retirada fue "un momento triste".

"Solo conozco la selección con Cristiano. Va a ser un capítulo diferente para todos nosotros. Este día tenía que llegar tarde o temprano. Para mí es triste porque fue un orgullo y un honor haber compartido vestuario con él", declaró Bernardo Silva.

No obstante, los jugadores lusos intentarán seguir "el camino natural de continuar y tratar de seguir esta trayectoria de éxito que la selección ha mantenido en los últimos años".

Bernardo Silva, de 32 años, también destacó que Portugal "ha crecido y mejorado" a lo largo de los cuatro primeros partidos con su nuevo seleccionador, Jorge Jesus.

"Esperemos que ese camino pueda continuar porque, en las últimas competiciones -no vamos a ocultarlo-, fueron una decepción y un fracaso, ya que queríamos llegar mucho más lejos", opinó.

Portugal, actual campeón de la Liga de Naciones, se medirá este sábado a Dinamarca en Braga con la clasificación para la siguiente fase ya asegurada, y un punto le garantizaría el primer puesto del grupo A4.

Será el primer partido desde la retirada de Cristiano Ronaldo, el pasado 5 de noviembre, tras desacuerdos con Jesus.

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