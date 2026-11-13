Del antiguo al nuevo Metropolitano, 97 años de duelos entre España e Inglaterra

El primer partido fue una remontada. Primero se adelantó Inglaterra hasta en dos ocasiones, con los goles de Bradford y Carter, según los archivos de la Real Federación Española de Fútbol, pero empató el conjunto español, dirigido entonces por José María Mateos, con los tantos de Gaspar Rubio y Lazcano, antes de volver a marcar los visitantes, de nuevo por medio de Carter en el minuto 50.

España volvió a rebelarse contra la derrota. Gaspar Rubio igualó de nuevo el duelo en el 78, antes de que Goiburu estableciera el 4-3 definitivo ya en el 82; 97 años antes de volver a otro Metropolitano este domingo para reencontrarse con la selección inglesa por la primera posición del grupo A3 de la Liga de Naciones.

Las 14 victorias inglesas se imponen a las 12 de España, pero cada uno de sus últimos dos enfrentamientos han correspondido al equipo de Luis de la Fuente. No sólo fue el más reciente en Wembley, el pasado 26 de septiembre, con el 2-3 de Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena, sino el partido con más repercusión y dimensión de todos: la final de la Eurocopa 2024 en Berlín, conquistada por España por 2-1.

El 14 de julio de 2024 y el estadio Olímpico de la capital alemana forman parte de la historia de España, que se proclamó campeona de Europa por tercera vez frente a Inglaterra. Nico Williams abrió el marcador, Cole Palmer lo empató y Mikel Oyarzabal dio el título al conjunto español, ya con Luis de la Fuente al mando (2-1).

De sus 29 encuentros, de los que tres terminaron en empate, con 39 goles a favor de España y 52 de Inglaterra, 19 de ellos han sido de carácter amistoso. El primero fue el citado 4-3 en el Metropolitano en 1929, pero le siguió la peor derrota ante el conjunto británico, por 7-1 en el desparecido Highbury de Londres, el 9 de diciembre de 1931. Una revancha rotunda.

Es uno de los 14 reveses de España ante su rival de este domingo. Cinco de ellos fueron en sus 14 choques en territorio español, con siete triunfos locales y dos igualadas. La derrota más reciente en su campo fue el 15 de octubre de 2018 en el Benito Villamarín de Sevilla, precisamente en la fase de grupos de la Liga de Naciones de entonces. Los goles de Raheem Sterling, con dos, y Marcus Rashford, con uno, doblegaron al equipo entonces dirigido por Luis Enrique Martínez, por 2-3.

Las otras cuatro fueron el 18 de febrero de 1987, en el Santiago Bernabéu, por 2-4, con los cuatro goles de Gary Lineker, incontestable aquel día; el 26 de marzo de 1980, por 0-2 en el Camp Nou de Barcelona; el 8 de mayo de 1968, en la fase de clasificación para la Eurocopa, por 1-2 en el Bernabéu; y el 0-2 del 8 de diciembre de 1965, en ese escenario, en un amistoso.

Sus otras nueve derrotas con Inglaterra son fuera de España. Además de la primera citada, aquel 7-1 en Londres, han sido un 1-0 en 2011 en la misma ciudad; un 3-0 en Birmingham en 2001; un 2-4 en los penaltis en la Eurocopa de 1996 en suelo inglés; un 2-1 en Nápoles en la primera fase de la Eurocopa de 1980 en el estadio de San Paolo; un 1-0 en 1968 en la clasificación para el torneo continental en Wembley; un 2-0 un año antes en el mismo estadio y un 4-2 en 1960 y un 4-1 en 1955 en idéntico lugar.

En cambio, el triunfo más amplio de España sobre Inglaterra fue en un amistoso, el 15 de mayo de 1960 en el Santiago Bernabéu por 3-0, con los goles de Eulogio Martínez (2) y Joaquín Peiró.

Son 12 triunfos de 29 intentos ante Inglaterra, a los que se suman un 1-2 en 2018, un 2-0 en 2015, un 2-0 en 2009, un 0-1 en 2007, un 1-0 en 2004, un 1-0 en 1992, un 1-2 en 1981 y un 0-1 en 1950, además de los citados 2-3 del pasado septiembre, la final de la Eurocopa de 2024 por 2-1 y el mencionado 4-3 de 1929, hace 97 años en el 'otro' Metropolitano.