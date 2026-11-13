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Fútbol Internacional
13 de noviembre de 2026 - 14:45

El argentino Dituro denuncia que tres encapuchados entraron y robaron en su casa

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 13 nov (EFE).- El portero argentino del Elche Matías Dituro ha denunciado con un mensaje en sus redes sociales que este jueves tres encapuchados entraron en su domicilio, causaron destrozos en la casa y le robaron diversos objetos.

Por EFE
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Según pudo confirmar EFE por fuentes conocedoras de los hechos, el robo se produjo en una localidad cercana a Elche y se investiga si los asaltantes son los mismos que minutos antes huyeron de una urbanización del municipio ilicitano al ser sorprendidos por un agente fuera de servicio.

En un mensaje en Instagram, el guardameta explicó que este jueves "sobre las 20.45, tres personas encapuchadas y con herramientas irrumpieron de forma violenta" en su vivienda para robar y que una cuarta permaneció fuera de la misma para vigilar y avisar.

Según señaló, cuatro minutos después, él llegó en coche con sus hijos de 6 y 8 años y cuando se disponían a entrar al domicilio, su mujer le llamó y le advirtió de la presencia de los asaltantes, algo que también hizo un vecino, alertado por los ruidos que había oído.

"Mis hijos rompieron a llorar, suplicándome que no me bajara del coche y que nos fuéramos de allí. Fueron unos minutos de auténtico terror que nunca olvidaremos", señaló.

"Los ladrones huyeron poco después, dejando nuestra casa completamente destrozada y llevándose pare de nuestras pertenencias. Lo material se puede recuperar, la tranquilidad y la sensación de seguridad no será tan fácil", añadió.

Dituro agradeció la intervención de su vecino y dijo confiar en que puedan identificar a los responsables "y que respondan por el daño que han causado".

El Elche confirmó que el portero se ejercitó este viernes con el resto de sus compañeros y que el club se ha interesado por lo sucedido y le ha trasladado su apoyo.

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