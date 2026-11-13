El Barça completa una emisión de 300 millones para acabar las obras del Spotify Camp Nou

El banco de inversiones Goldman Sachs, uno de los veinte financiadores del proyecto de nuevo estadio de la entidad azulgrana, también ha actuado como agente colocador exclusivo de una operación que tuvo que ser aprobada en la última asamblea general de socios de la entidad catalana.

"Esta financiación permitirá avanzar en la transformación del Spotify Camp Nou, pieza central del Espai Barça, que será el estadio de fútbol con mayor capacidad de Europa y contará con una oferta ampliada de espacios prémium y de hospitalidad", ha asegurado el Barcelona en un comunicado.

El nuevo estadio, cuando esté completamente finalizado durante el primer semestre de 2028, tendrá una capacidad para más de 104.000 espectadores, de los cuales unas 9.500 localidades serán asientos VIP en una zona de palcos situada entre la segunda y la tercera gradería del estadio.