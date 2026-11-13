El Como de Fábregas y la inversión de los hermanos Hartono

Hay que remontarse a abril de 2019. Robert Budi Hartono y Michael Bambang Hartono -fallecido en marzo de este año-, ligados al grupo Djarum, adquieren el Como, entonces con una situación financiera crítica, por unos 200.000 euros.

La idea inicial, además del proyecto deportivo, era utilizar al equipo para hacer reportajes de fútbol italiano en la televisión indonesia.

Los Hartono, dos de los empresarios más ricos de Asia, que construyeron un imperio gracias al sector de la producción de tabaco, apostaron por un crecimiento progresivo, sin recurrir desde el primer momento a fichajes millonarios.

La conexión con la ciudad, la estabilidad institucional y la construcción de una identidad propia marcaron los primeros años de una propiedad que tenía claro que quería devolver al Como a la élite. Una tarea relativamente sencilla si se tiene en cuenta que la ciudad da nombre a uno de los lagos más exclusivos y bellos del mundo. El escenario perfecto.

"La transformación del Como es uno de los casos más interesantes de inversión en el fútbol europeo. Para comprender su alcance es necesario ir más allá de la dimensión deportiva y analizar el proyecto como una operación destinada a construir un nuevo activo industrial dentro del sector del entretenimiento deportivo", explica a EFE el experto en economía y política deportiva, Marcel Vulpis, fundador de Sporteconomy.it.

El club comenzó a escalar categorías hasta alcanzar la Serie A en 2024, después de 21 años de ausencia. Tres ascensos desde la llegada de los nuevos propietarios habían cambiado por completo su dimensión.

Pero el regreso a la máxima categoría no iba a ser el destino final, sino el comienzo de una segunda fase, mucho más ambiciosa.

En ese camino apareció una figura fundamental: Cesc Fàbregas. El excentrocampista español llegó como jugador en agosto de 2022, cuando el equipo todavía militaba en Serie B. El club incorporó al proyecto como accionista minoritario a una de las figuras más reconocidas del fútbol moderno, convencido de que podía contribuir a construir algo duradero.

"No busco dinero, busco un proyecto emocionante y un futuro a largo plazo", explicó el catalán entonces. Su implicación fue creciendo hasta convertirse en una pieza indispensable. Tras retirarse en 2023, asumió responsabilidades técnicas y, en noviembre de ese mismo año, se hizo cargo del primer equipo. Desde entonces, su influencia ha sido determinante.

Fàbregas ha trasladado al banquillo una idea de fútbol ofensiva, atrevida y protagonista con el balón. También ha participado activamente en la configuración de una plantilla que combina futbolistas jóvenes con proyección y jugadores experimentados.

¿El resultado? Un equipo que ha dejado de comportarse como un recién llegado para mirar de frente a los grandes del campeonato. Y hacer historia, como hizo al cosechar la goleada más abultada a domicilio y la primera vez que un equipo marca nueve goles fuera de casa, el 1-9 ante el Lens francés.

La propiedad ha empezado a acompañar esa ambición con una inversión considerable. Solo en el mercado invernal de 2025 destinó cerca de 50 millones de euros a incorporaciones, una cifra extraordinaria para un recién ascendido.

Entre los futbolistas que han pasado o forman parte del proyecto aparecen nombres como Pepe Reina, Sergi Roberto, Alberto Moreno, Nico Paz, Assane Diao, Máximo Perrone o Álvaro Morata.

No es únicamente una cuestión de fichajes. La presencia de otras figuras del fútbol internacional también ha reforzado la dimensión del proyecto. Thierry Henry entró como accionista, mientras que Raphael Varane asumió posteriormente responsabilidades institucionales relacionadas con el desarrollo del club, la cantera y la experiencia de los aficionados.

Detrás de todo ello está también Mirwan Suwarso, presidente y hombre de confianza de los Hartono, encargado de dar forma a una estrategia que pretende convertir al Como en algo más que un equipo de fútbol. La referencia, según explicó, es el modelo Disney, es decir, conectar diferentes negocios, desde el entretenimiento y los medios hasta el 'merchandising', alrededor de una misma marca.

"La propiedad parece haber comprendido que el valor de un club de fútbol moderno no puede depender exclusivamente de los resultados deportivos y de los derechos televisivos. Es necesario desarrollar nuevas líneas de negocio", apunta Vulpis.

La idea ya tiene algunas manifestaciones concretas. El club ha desarrollado su propia línea de ropa, productos prémium, iniciativas comerciales y acciones para reforzar su vínculo con la ciudad.

También pretende transformar el estadio Giuseppe Sinigaglia, con un proyecto de remodelación que contempla elevar su capacidad hasta los 15.000 espectadores y convertir sus instalaciones en un espacio de actividad durante todo el año.

Esa hambre internacional convive con gestos dirigidos a conservar el arraigo local, como el hecho de haber mantenido congelados los precios de los abonos para sus aficionados históricos.

En lo deportivo, el crecimiento ha sido todavía más rápido. Después de lograr la permanencia en su primera temporada en Serie A, con una décima posición, el equipo ha elevado sus objetivos hasta alcanzar una histórica clasificación en 'Champions' en 2026.

La transformación tiene, no obstante, algunas incógnitas. La dependencia del respaldo económico de los propietarios, la necesidad de mantener la competitividad y el equilibrio entre una marca internacional de lujo y la identidad de un club con profundas raíces locales son algunos de los desafíos que afronta.

"El verdadero desafío del Como durante los próximos tres a cinco años será reducir progresivamente la brecha entre inversiones e ingresos, aumentando el peso de las actividades comerciales frente a la componente de los derechos audiovisuales y al respaldo financiero de la propiedad", concluye Vulpis, también docente en la Universidad de Roma Tor Vergata.