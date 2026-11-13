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Fútbol Internacional
13 de noviembre de 2026 - 10:50

El Juárez de la española Gálvez va por la sorpresa ante las Chivas, en cuartos de final

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Guadalajara (México), 13 nov (EFE).- El Juárez FC de la española Rocío Gálvez, campeona del mundo en el 2023, buscará este sábado dar la sorpresa y eliminar al Guadalajara en el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura femenino del fútbol mexicano.

Por EFE
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En el duelo de ida del pasado martes, las Chivas, que dirige el pacense Antonio Contreras, sacaron el empate sin goles en el estadio de su rival; por lo que cualquier victoria o igualada les dará mañana el pase a la semifinal.

A pesar de que el Guadalajara es favorito, Juárez es un duro rival. Tiene su mayor fortaleza en su línea defensiva, la mejor de la competencia, junto con Tigres, con 12 goles recibidos en 14 partidos, en una zaga que es liderada por Rocío Gálvez.

La cordobesa llegó al Juárez el 4 de julio pasado y desde la primera jornada del Apertura se consolidó como líder de una defensiva que se convirtió en pesadilla para las rivales.

Esa fortaleza es lo que hace que el equipo del norte del país tenga posibilidades de eliminar a las Chivas, siempre que en su delantera tengan contundencia la colombiana Aisha Solórzano, goleadora del conjunto con ocho tantos, y la colombiana Farlyn Caicedo, su compañera en ataque.

También el sábado, Tigres UANL, de la venezolana Deyna Castellanos, está llamado a consumar su pase a la semifinal sobre los Pumas UNAM.

Tigres, el equipo más ganador de la liga femenina, venció en el juego de ida por 2-3 al conjunto de la capital del país.

El once dirigido por el español Pedro Martínez se distingue por su equilibrio entre defensiva y ofensiva.

Su zaga, que comanda la brasileña Mariza Nascimento, sólo ha recibido 12 tantos y ha marcado 47, la tercera mejor marca del torneo.

Los juegos de cuartos de final continuarán el domingo.

El campeón América no debe tener problemas para eliminar al Toluca, al que venció en el juego de ida por 3-0.

Las Águilas terminaron la fase regular como líderes, con el ataque más efectivo, 63 goles en 14 partidos, 21 de los cuales anotó la brasileña Geyse, máxima goleadora de la competencia, pero que tuvo un bajo rendimiento en el duelo de ida de cuartos.

También el domingo, el Monterrey, de la española Lucía García, recibirá al Pachuca de Charlyn Corral, elegida como la mejor delantera del mundo.

Las Rayadas se impusieron en el primer partido por 0-1 y, confiadas en su peligrosa ofensiva, que sumó 50 tantos en el torneo, se preparan para sellar su clasificación.

Partidos de vuelta de los cuartos de final del Apertura femenino:

Sábado 14.11: Tigres UANL-Pumas UNAM y Guadalajara-Juárez FC.

Domingo 15.11: Toluca-América y Monterrey-Pachuca.

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