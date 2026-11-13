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Fútbol Internacional
13 de noviembre de 2026 - 11:45

El técnico de Eldense siente “el respaldo y la confianza” de la propiedad que lidera Messi

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Elda (España), 13 nov (EFE).- El entrenador del Eldense, Javi Calleja, afirmó este viernes que se siente “muy respaldado con la confianza” por parte del futbolista argentino Leo Messi, propietario desde hace unas semanas del club que milita en LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español), y su consejo de administración.

Por EFE
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Pese a las tres últimas derrotas, el técnico del Eldense se muestra convencido de que “el equipo tiene madurez" y dijo, en vísperas de medirse este domingo al Sabadell en la decimocuarta fecha del torneo en Segunda División, que más que pensar en la clasificación o si llevan varios partidos sin ganar se centran "en el trabajo diario" y defendió que llevan "menos puntos" de lo que han merecido.

“Hay que romper esta dinámica negativa y tenemos una buena oportunidad de hacerlo en casa. El Sabadell es un rival muy incómodo. Es el equipo que más corre de la categoría. No podemos pensar con el balón en los pies porque te comen y te hacen daño”, analizó.

“Sabemos que la categoría es muy exigente y una de nuestras fortalezas debe ser jugar en nuestro estadio. Si queremos conseguir el objetivo final es ganar mucho como locales”, añadió.

Sobre la relación que tiene con la propiedad del Eldense que lidera Leo Messi, Calleja desveló que tiene "contacto diario" con el grupo propietario, que le apoya desde que llegó al club. "Nos sentimos respaldados y muestran confianza ciega en lo que se está haciendo porque son capaces de ver más allá del corto plazo”, explicó.

“Se está construyendo un proyecto muy bonito. La exigencia es máxima, pero somos conscientes de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, Todos vamos en la misma línea y no nos desvía en absoluto ganar o perder tres partidos seguidos”, concluyó.

El Eldense, que anunció oficialmente la incorporación de Messi a la propiedad del club el pasado 1 de octubre, ocupa, con 14 puntos, la decimoquinta posición de la clasificación liderada por el Almería, con 29.

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