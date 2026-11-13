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Fútbol Internacional
13 de noviembre de 2026 - 06:10

Euskadi busca prolongar su pleno de victorias ante Venezuela

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Bilbao, 13 nov (EFE).- Las selecciones de Euskadi y Venezuela se enfrentarán el sábado en San Mamés (20:00 horas) por cuarta vez en su historia, un amistoso en el que el combinado vasco tratará de prolongar su pleno de victorias frente a la 'Vinotinto'.

Por EFE
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Los tres precedentes entre ambos equipos se saldaron con triunfos de la 'Tricolor'. El primero tuvo lugar el 20 de junio de 2007 en San Cristóbal, donde Euskadi se impuso por 3-4 con dos tantos de Joseba Etxeberria y otros dos de Aritz Aduriz e Igor Gabilondo.

El segundo enfrentamiento se disputó el 29 de diciembre de 2010 en el antiguo San Mamés y terminó con victoria local por 3-1, con goles de Carlos Gurpegui, Mikel Labaka e Iker Muniain.

El último precedente data del 12 de octubre de 2018, cuando Euskadi ganó por 4-2 en Mendizorrotza con tantos de Ibai Gómez, Jon Bautista, Anaitz Arbilla y Aritz Elustondo.

El encuentro del sábado, que será dirigido por el árbitro vizcaíno Ricardo de Burgos Bengoetxea, es además el primero de Euskadi desde el disputado frente a Palestina el 15 de noviembre de 2025, también en 'La Catedral', donde más de 51.000 espectadores respaldaron al combinado vasco.

En el apartado deportivo, Jagoba Arrasate contará con 22 futbolistas: Pacheco, Zubeldia, Aihen Muñoz, Turrientes y Marrero (Real Sociedad), Johaneko, Jauregizar, Sancet y Prados (Athletic), Arguibide, Osambela y Kike Barja (Osasuna), Pablo Ibáñez y Guevara (Deportivo Alavés), Iñigo Vicente y Villalibre (Racing de Santander), Arrizabalaga (Arsenal), Galilea (Málaga), Guridi (Sevilla), Unai Gómez (Udinese), Larrazabal (Bolton) y Gorosabel (Espanyol).

Venezuela, por su parte, afrontará el encuentro bajo la dirección de Oswaldo Vizcarrondo, con una convocatoria de 28 jugadores en la que sobresalen dos jugadores de la Real Sociedad, el defensa Jon Mikel Aramburu y el centrocampista Yangel Herrera. Es baja de última hora, por problemas físicos, Gleiker Mendoza, delantero del Shakhtar Donetsk ucraniano.

La Vinotinto aprovechará su estancia en Euskadi para preparar también el compromiso que disputará el martes frente a Rusia en Krasnodar.

La cita se enmarca en los actos conmemorativos del 90 aniversario del primer Gobierno Vasco, presidido por José Antonio Aguirre en 1936.

La elección de Venezuela, según detalló la Federación Vasca de Fútbol, responde también a los estrechos vínculos históricos y humanos entre ambos pueblos, especialmente por la acogida que el país sudamericano brindó a numerosos vascos que tuvieron que abandonar su tierra durante la Guerra Civil y la posterior dictadura.

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