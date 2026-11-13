Futbolista belga Radja Nainggolan niega haber blanqueado dinero y pide su absolución

"No he hecho nada malo (...). Necesitaba dinero", declaró ante el tribunal el exjugador de la Roma y el Inter de Milán, de 38 años y actualmente en el Patro Eisden Maasmechelen de segunda división, según recoge el diario belga La Dernière Heure.

La Fiscalía solicita para el futbolista dos años de prisión y una multa de 105.000 euros, mientras que sus abogados, Omar y Mounir Souidi, sostienen que no existen pruebas de que participara conscientemente en una operación de blanqueo.

"Se vio sumido en una pesadilla surrealista", afirmó Omar Souidi, quien recordó que Nainggolan estuvo detenido en enero de 2025 y que su caso tuvo una enorme repercusión mediática internacional.

La defensa explicó que el jugador atravesaba graves dificultades económicas como consecuencia de un complicado divorcio en Italia y que necesitaba liquidez para mantener su nivel de vida.

Según su abogado, su exesposa percibe una pensión alimenticia de 45.000 euros mensuales, mientras que Nainggolan había pasado a cobrar unos 10.000 euros al mes en Bélgica, muy por debajo de su antiguo salario en el Inter de Milán, y tenía bloqueadas sus cuentas bancarias y sus bienes en Italia.

El letrado añadió que el futbolista había pedido prestados 20.000 euros a su cuñado y recurrido a otras personas para conseguir dinero.

Su otro abogado, Mounir Souidi, consideró que reclamar dos años de prisión y la devolución de los fondos recibidos respondía a la voluntad de la Fiscalía de conseguir "un trofeo" y aseguró que el expediente no contiene pruebas que vinculen al futbolista con una operación de blanqueo.

Según la acusación, Nainggolan recibió unos 105.500 euros en efectivo de Nasr-Eddine Sekkaki, hermano del conocido delincuente belga Ashraf Sekkaki, entre 2024 y 2025.

Posteriormente devolvió esa cantidad mediante transferencias a la cuenta bancaria de la madre de ambos, algunas de ellas justificadas como pagos por supuestos trabajos de construcción ficticios.

El futbolista sostiene que recibió el dinero como préstamo personal y asegura que desconocía los antecedentes delictivos de Nasr-Eddine Sekkaki, a quien, según explicó este viernes, conoció por mediación de un amigo que era vecino de este último.

Sin embargo, durante la investigación Nainggolan ofreció versiones contradictorias sobre el dinero, pues inicialmente afirmó que él había prestado la cantidad a Sekkaki "por amistad", pero después reconoció que había sido al contrario, y que era él quien había recibido el préstamo.

La Fiscalía considera que el jugador conocía el origen ilícito de los fondos y que las transferencias bancarias, junto con los datos de su teléfono móvil, demuestran que colaboró conscientemente en una operación de blanqueo.

La causa se enmarca en una investigación sobre una presunta red internacional de tráfico de cocaína procedente de Sudamérica que operaba a través del puerto belga de Amberes y en la que están implicadas otras quince personas.

Nainggolan fue detenido a finales de enero de 2025 junto a otros sospechosos en una operación policial que incluyó una treintena de registros y en la que se incautaron drogas, armas, dinero en efectivo y artículos de lujo.

No obstante, el exinternacional belga, que compareció este viernes ante el tribunal tras ausentarse de la primera sesión del juicio, no está acusado de participar directamente en el tráfico de drogas ni de pertenecer a una organización criminal, sino únicamente de presunto blanqueo de capitales.

Pese al proceso judicial, el veterano futbolista sigue en activo en el Patro Eisden, quinto clasificado de la segunda división belga, donde acumula cuatro goles en nueve partidos esta temporada y es el máximo goleador de su equipo, que encadena cuatro victorias consecutivas.