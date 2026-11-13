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Fútbol Internacional
13 de noviembre de 2026 - 21:28

Jesús Owono, con 12 partidos de suspensión para tras la jugada que costó la vida a Jesús de Miguel

El guardameta de Guinea Ecuatorial, Jesús Owono, mira hacia arriba tras no poder evitar un gol durante el partido de fútbol del Grupo E de la Copa Africana de Naciones (CAN) entre Guinea Ecuatorial y Argelia en el Estadio Moulay Hassan de Rabat.
El guardameta de Guinea Ecuatorial, Jesús Owono, mira hacia arriba tras no poder evitar un gol durante el partido de fútbol del Grupo E de la Copa Africana de Naciones (CAN) entre Guinea Ecuatorial y Argelia en el Estadio Moulay Hassan de Rabat.205323+0000 GABRIEL BOUYS

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó este viernes que el guardameta del Andorra, Jesús Owono, fue sancionado con doce partidos de suspensión a raíz de la dura entrada que protagonizó sobre el delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, la cual derivó en su fallecimiento.

Por ABC Color
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El fatídico suceso se desencadenó el pasado 2 de noviembre durante el encuentro por la 12ª fecha de la Segunda División entre el Tenerife y el Andorra. En una acción en el centro del campo, Owono salió a despejar un balón y arrolló al delantero cuando este se disponía a controlarlo. Tras recibir atención médica sobre el césped, De Miguel fue evacuado de urgencia a un hospital de Tenerife, donde se confirmó su muerte al día siguiente.

Lea más: El fútbol español despide a Jesús de Miguel

Los fundamentos del Comité de Competición

Para dictaminar la sanción, el órgano disciplinario de la RFEF señaló este viernes que la valoración de la acción de Owono debe partir de los “hechos expresamente consignados en el acta arbitral”.

Cientos de personas se han reunido en el exterior del estadio Heliodoro Rodríguez López para despedir con un minuto de silencio y una ofrenda de flores al jugador Jesús de Miguel, fallecido tras no recuperarse del impacto sufrido con el portero del Andorra, Jesús Owono.
Cientos de personas se han reunido en el exterior del estadio Heliodoro Rodríguez López para despedir con un minuto de silencio y una ofrenda de flores al jugador Jesús de Miguel, fallecido tras no recuperarse del impacto sufrido con el portero del Andorra, Jesús Owono.

En este sentido, el comité destacó textualmente que en el documento oficialse hace constar que el jugador fue expulsado por ’impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa’”. A esto, el organismo agregó que la propia descripción arbitral permite apreciar la especial gravedad de la acción”.

La aplicación de la máxima pena

Debido a la magnitud del impacto y sus consecuencias irreparables, el guardameta ha sido castigado con el rigor extremo contemplado en el artículo 102 del código disciplinario.

Dicha normativa prevé un castigo de entre cuatro y doce partidos para el jugador que resulte responsable de “producirse de manera violenta con un/a adversario/a, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, por su propia naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar”.

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