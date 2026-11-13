Jesús Owono, con 12 partidos de suspensión para tras la jugada que costó la vida a Jesús de Miguel

El fatídico suceso se desencadenó el pasado 2 de noviembre durante el encuentro por la 12ª fecha de la Segunda División entre el Tenerife y el Andorra. En una acción en el centro del campo, Owono salió a despejar un balón y arrolló al delantero cuando este se disponía a controlarlo. Tras recibir atención médica sobre el césped, De Miguel fue evacuado de urgencia a un hospital de Tenerife, donde se confirmó su muerte al día siguiente.

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Los fundamentos del Comité de Competición

Para dictaminar la sanción, el órgano disciplinario de la RFEF señaló este viernes que la valoración de la acción de Owono debe partir de los “hechos expresamente consignados en el acta arbitral”.

En este sentido, el comité destacó textualmente que en el documento oficial “se hace constar que el jugador fue expulsado por ’impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa’”. A esto, el organismo agregó que “la propia descripción arbitral permite apreciar la especial gravedad de la acción”.

🇪🇸 Tenerife striker Jesús de Miguel Alameda has died after a collision with FC Andorra's goalkeeper Jesús Owono.



He was rushed to hospital by medical staff, where he suffered a cardiac arrest before passing away this morning. pic.twitter.com/n3xbNF9bvC — Europa.com (@europa) November 3, 2026

La aplicación de la máxima pena

Debido a la magnitud del impacto y sus consecuencias irreparables, el guardameta ha sido castigado con el rigor extremo contemplado en el artículo 102 del código disciplinario.

Dicha normativa prevé un castigo de entre cuatro y doce partidos para el jugador que resulte responsable de “producirse de manera violenta con un/a adversario/a, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, por su propia naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar”.