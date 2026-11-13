La Albirroja, con nuevos rostros, supera a Singapur sin apuros

La selección paraguaya cumplió con el trámite esta mañana al golear por 4-1 a Singapur en su propio estadio. Consciente de la diferencia de jerarquía entre ambos seleccionados, Gustavo Alfaro apostó por una formación con varios cambios y caras nuevas, entre ellas el debut oficial del zaguero de Nacional, Mauro Coronel (18 años), y la joven figura de Olimpia, Eduardo Delmás (19).

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El objetivo del entrenador era observar cómo respondían los jóvenes con la camiseta de la selección absoluta, teniendo en cuenta que ambos vienen de consagrarse campeones de los Juegos Odesur Santa Fe 2026. La prueba también apuntaba a evaluar cómo podían desenvolverse en una estructura de mayores exigencias y ante compañeros con mayor recorrido internacional.

El equipo comenzó con Orlando Gill en el arco y una defensa renovada, integrada por Alan Benítez, Mauro Coronel, Junior Alonso y Alexandro Maidana. En el mediocampo estuvieron Matías Galarza y Mathías Villasanti, mientras que Gustavo Caballero ocupó el sector derecho, Robert Morales el izquierdo, Eduardo Delmás se ubicó como enganche y Mauricio fue la referencia de ataque. Alfaro buscaba respuestas sin recurrir desde el inicio a varios de los futbolistas que habitualmente son titulares y que integraron la selección en el Mundial 2026.

Paraguay ejerció el dominio durante buena parte de la primera etapa y encontró rápidamente la ventaja. A los 8 minutos, Gustavo Caballero abrió el marcador al conectar de cabeza un buen centro de Alexandro Maidana desde la izquierda. La acción también dejó en evidencia las facilidades defensivas del conjunto asiático, que permitió al delantero paraguayo cabecear sin oposición.

Sin embargo, cuando parecía que la Albirroja tenía el partido bajo control, Singapur encontró el empate a los 30 minutos. Song aprovechó una desatención defensiva y, también de cabeza, estableció el 1-1. El tanto sorprendió a Paraguay, que perdió el control del juego durante algunos minutos y permitió que el conjunto local se animara a buscar algo más. Quedó la duda de si la desconcentración paraguaya respondió a un exceso de confianza o si la presión del rival tuvo incidencia en ese pasaje.

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La reacción llegó antes del descanso. En una buena combinación ofensiva, Eduardo Delmás participó con un pase preciso para Mauricio, quien se encargó de devolverle la ventaja a Paraguay con el 2-1. Una acción que también sirvió para mostrar la capacidad del juvenil olimpista para asociarse y encontrar espacios en el último tercio del campo.

En el arranque de la segunda etapa, la Albirroja volvió a golpear. Gustavo Caballero apareció nuevamente para marcar el 3-1 y firmar su doblete. El tanto terminó siendo determinante para las aspiraciones de Singapur, que perdió capacidad de reacción y ya no consiguió inquietar con la misma intensidad.

Con el resultado a favor, Alfaro movió el banco y dio ingreso a futbolistas que habitualmente forman parte de su estructura titular, como Julio Enciso, Miguel Almirón y Diego Gómez. La jerarquía de los ingresados permitió a Paraguay manejar mejor los tiempos, tener mayor control de la pelota y ampliar su dominio ante un adversario que ofrecía cada vez menos resistencia.

Después de varias aproximaciones, llegó el cierre de la goleada. Julio Enciso recibió una asistencia de Miguel Almirón en el centro del área y sacó un potente remate que se metió en el ángulo para establecer el definitivo 4-1. Un golazo para completar una mañana sin mayores sobresaltos en Singapur.

Paraguay cumplió con el trámite y se llevó una goleada que estaba dentro de las previsiones por la diferencia de jerarquía entre ambos seleccionados. Más allá del resultado, lo rescatable estuvo en las respuestas de los nuevos convocados, especialmente en los casos de Coronel y Delmás, además de la posibilidad de observar otras alternativas dentro del plantel.

También hubo pasajes interesantes en el juego ofensivo que pretende imponer Alfaro, aunque el equipo deberá corregir las desatenciones defensivas y evitar las desconcentraciones que le permitieron a Singapur encontrar espacios y llegar al empate transitorio.

El martes llegará el verdadero examen de esta gira asiática. Japón será un rival de mucha mayor exigencia y permitirá encontrar respuestas más concretas sobre el funcionamiento colectivo, la capacidad de presión y el nivel competitivo de esta Albirroja. Recién entonces se podrá realizar una evaluación más profunda de lo que pretende construir el entrenador.