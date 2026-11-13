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Fútbol Internacional
13 de noviembre de 2026 - 11:50

Messi regresará al Monumental para un amistoso entre el River Plate y el Inter Miami

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Redacción Deportes, 13 nov (EFE).- El futbolista argentino Leo Messi, jugador del Inter Miami, regresará al Estadio Monumental de Buenos Aires, escenario de su retirada con la selección en octubre, para disputar un amistoso de pretemporada ante el River Plate el 19 de enero de 2027.

Por EFE
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El pasado 6 de octubre, el Estadio Monumental fue el lugar en el que el astro argentino dejó la '10' de la Albiceleste para siempre, con un amistoso ante la selección de Benín, que terminó con victoria local por 3-0.

Ahora, el destino ha vuelto a unir a Messi con la casa del River Plate, con un amistoso que enfrentará al conjunto 'millonario' con el Inter Miami estadounidense, que también cuenta en sus filas con otro campeón del mundo como Rodrigo De Paul, además del uruguayo Luis Suárez o el brasileño Carlos Henrique Casemiro.

Por su parte, el conjunto del Río de Plata, con Leo Ponzio como entrenador, lo hará con otras estrellas de la selección como Nicolás Otamendi y Thiago Almada.

El partido está organizado por el fondo de inversión privado COC Global, en una iniciativa que, según anuncian, "busca brindar una experiencia que vaya más allá de los 90 minutos en la cancha, combinando el espectáculo deportivo con diversas actividades para los aficionados de ambos clubes".

"Más allá de su carácter amistoso, el encuentro servirá como una verdadera celebración del fútbol, ​​de sus estrellas y del crecimiento internacional de dos instituciones que comparten el compromiso de seguir desarrollándose y de dar a conocer su identidad a nuevas audiencias", dijo en un comunicado el Inter Miami.

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