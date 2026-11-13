México enfrenta a Jamaica en busca de su primer triunfo tras el Mundial

Dirigidos por el seleccionador Rafael Márquez, el Tri comenzó mal el ciclo hacia la Copa del Mundo del 2030: empató 1-1 con Colombia y Perú; fue goleado 3-0 por Estados Unidos y superado 2-0 por Chile.

Aunque moverá su alineación para evaluar el estado de forma deportiva de sus jugadores, Márquez saldrá a buscar la victoria para comenzar de la mejor manera una serie que concluirá el martes con el partido de vuelta en Monterrey.

El lateral derecho Rodrigo Huescas, recuperado de una lesión que lo dejó fuera del Mundial, será la principal novedad en la alineación de México, que atacará con Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Armando González.

Jamaica no le gana a México desde la eliminatoria mundialista del 2010. Este sábado deberá hacerlo todo perfecto si pretende salir con un buen resultado ante un rival que, si bien cometió muchos errores en sus amistosos ante Estados Unidos y Chile, posee una alineación poderosa que estuvo cerca de alcanzar los cuartos de final en el Mundial 2026.

Los partidos de ida de la fase de los ocho mejores de la 'Nations League' de Concacaf empezaron este jueves con el empate sin goles entre Curazao y Panamá. Seguirán este viernes con el duelo Guatemala-Canadá y terminarán este sábado cuando, además del Jamaica-México, la selección de Haití reciba a la de Estados Unidos.

Jamaica: Jahmali Waite; Denzel Hall, Joel Latibeaudiere, Miguel Freckleton, Richard King; Christopher Ainsworth, Courtney Clarke, Karoy Anderson; Kaheim Dixon, Renaldo Cephas, Daniel Green.

México: Raúl Rangel; Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Érik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Armando González, Julián Quiñones.