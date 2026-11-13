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Fútbol Internacional
13 de noviembre de 2026 - 12:10

México se enfrenta a Jamaica en busca de su primer triunfo tras el Mundial

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Redacción Deportes, 13 nov (EFE).- La selección mexicana se enfrentará mañana a Jamaica en Kingston, en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, en busca de su primera victoria después del Mundial del que fue una de las tres anfitrionas.

Por EFE
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Dirigidos por el seleccionador Rafael Márquez, el Tri comenzó mal el ciclo hacia la Copa del Mundo de 2030: empató 1-1 con Colombia y Perú; fue goleado 3-0 por Estados Unidos y superado 2-0 por Chile.

Aunque moverá su alineación para evaluar el estado de forma deportiva de sus jugadores, Márquez saldrá a buscar la victoria para comenzar de la mejor manera una serie que concluirá el martes con el partido de vuelta en Monterrey.

El lateral derecho Rodrigo Huescas, recuperado de una lesión que lo dejó fuera del Mundial, será la principal novedad en la alineación de México, que buscará ofender con Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Armando González.

Jamaica no le gana a México desde las eliminatorias mundialistas de Sudáfrica 2010; mañana deberá hacerlo todo perfecto si pretende salir con un buen resultado ante un rival que, si bien cometió muchos errores en sus amistosos ante Estados Unidos y Chile, posee una alineación poderosa que estuvo cerca de alcanzar los cuartos de final en el Mundial.

Los partidos de ida de la fase de los ocho mejores de la Liga de Naciones de Concacaf empezó este jueves con el empate sin goles entre Curazao y Panamá; continuará hoy con el duelo Guatemala-Canadá y terminará este sábado cuando, además del Jamaica-México, la selección de Haití reciba a la de Estados Unidos.

Jamaica: Jahmali Waite; Denzel Hall, Joel Latibeaudiere, Miguel Freckleton, Richard King; Christopher Ainsworth, Courtney Clarke, Karoy Anderson; Kaheim Dixon, Renaldo Cephas, Daniel Green. Seleccionador: Rudolph Speid.

México: Raúl Rangel; Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Érik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Armando González, Julián Quiñones. Seleccionador: Rafael Márquez.

Hora: 20.00 horas (01.00 GMT del domingo).

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