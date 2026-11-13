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Fútbol Internacional
13 de noviembre de 2026 - 14:40

Prestianni se lleva todos los trofeos de la Liga Portugal de septiembre y octubre

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Lisboa, 13 nov (EFE).- El argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, fue elegido este jueves mejor jugador de la Liga Portugal para los meses de septiembre y octubre, tras haber sido antes reconocido como mejor delantero y mejor joven de ese periodo.

Por EFE
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"Ha sido un comienzo de temporada para recordar para el número 25 de las 'águilas', quien, durante el periodo evaluado, disputó seis partidos, en los que sumó cuatro goles y tres asistencias, y fue nombrado mejor jugador del partido en cuatro ocasiones", escribió la Liga portuguesa en su página web.

En la votación al mejor jugador del mes, Prestianni recibió el 31,48 % de los votos de los entrenadores principales de los equipos de la competición, superando a André Clóvis (Académico de Viseu) y a su compañero en el Benfica, el griego Vangelis Pavlidis (11,11 %), respectivamente.

Gianluca Prestianni, de 20 años, está viviendo su cuarta y mejor temporada con la camiseta del Benfica, donde se ha convertido en una pieza clave del ataque del técnico Marco Silva.

La campaña aún no ha llegado ni a la mitad, pero el extremo bonaerense suma las mejores cifras de su carrera, con 12 goles y seis asistencias en 20 encuentros en todas las competiciones.

Su buen rendimiento en Portugal le ha valido, además, un puesto en la convocatoria del seleccionador Lionel Scaloni para la absoluta de Argentina, con la que se encuentra actualmente.

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