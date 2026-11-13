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Fútbol Internacional
13 de noviembre de 2026 - 08:20

Raphinha: "Quiero jugar todos los partidos y tantos minutos como sea posible" con Brasil

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Redacción Deportes, 13 nov (EFE).- El delantero brasileño del Barcelona Raphinha aseguró este viernes que quiere "jugar todos los partidos y tantos minutos como sea posible" con su selección y negó que haya pedido al técnico, el italiano Carlo Ancelotti, que dosifique sus apariciones con la 'Canarinha'.

Por EFE
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El atacante quiso explicar, en una conferencia de prensa en Singapur, previa al partido amistoso que disputará mañana Brasil frente a Japón, las declaraciones que hizo durante el acto de renovación de su contrato con el Barcelona, el pasado 5 de noviembre, cuando aseguró que había hablado con Ancelotti para que gestionase sus minutos con la selección.

"Quiero jugar todos los partidos y tantos minutos como sea posible. También dije que, si mi cuerpo me lo permite, daré lo mejor de mí", declaró.

"Desde la primera vez que vestí la camiseta de la selección nacional, siempre dejé muy claro que quería estar aquí. Nunca renuncié a la selección; siempre hice todo lo posible por estar presente. Hubo ocasiones en las que no pude estar, pero siempre hice todo lo posible, todo lo que estaba a mi alcance, para estar allí. Para mí, siempre ha sido un honor, un privilegio, y siempre lo será; eso no cambiará, independientemente del tiempo que esté aquí", dijo.

Raphinha explicó que, después de tres lesiones en la parte posterior del muslo derecho, su intención ha sido recuperarse plenamente. "He tenido tres lesiones y, obviamente, no quiero volver a lesionarme. Quiero estar disponible no sólo para la selección nacional, sino también para el Barcelona. Lo que quise decir es que si estoy en buena forma física, siempre estaré disponible para representar a Brasil. Pero, lamentablemente, cuando no estás en forma, no puedes jugar ni aquí ni en el club", explicó.

Respecto al proceso de renovación de la plantilla que está llevando a cabo Carlo Ancelotti aseguró que ve a jugadores "con muchas ganas", ante el partido contra Japón, un rival que ya se lo puso difícil en el Mundial.

“Estamos en un proceso de reestructuración y veo jugadores con muchas ganas. Es un partido del Mundial, un partido muy difícil. Conocemos la calidad de Japón, pero veo a Brasil muy bien entrenado y preparado para este encuentro”, agregó.

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