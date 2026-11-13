República Dominicana revela a sus 21 convocados para el Mundial Sub-17 de Catar

La FIFA anunció el jueves que el país competirá en su primer Mundial masculino en esa categoría, luego de la decisión estadounidense.

La selección dominicana ocupó el segundo lugar en las eliminatorias del Grupo E de la Concacaf en febrero pasado, precisamente tras empatar 1-1 con los norteamericanos, que avanzaron al Mundial por la diferencia de goles.

Los convocados por el entrenador Edward Acevedo son:

- Porteros: Aidán Betances (New York Red Bulls–USA), David Rosario (SD Colonial–RD) e Ian Flores (Loomis Chaffee-USA)

- Defensas: Gabriel Florentino (Inter Miami–USA), Iker Núñez (AD Alcorcón–España), Darlin Evangelista (Jarabacoa–RD), Alejandro López (Rayo Vallecano–España), Máximo Porro (TSF Academy–USA) y Daniel Fernández (Cibao–RD).

- Mediocampistas: Miguel Muñoz (Cibao-RD), Marc García (República Dominicana), Jorge Valenzuela (Barca Academy-RD), Adrián García (CD Leganés–España), Carlos Martínez (Downtown Punta Cana–RD) y Maxime Kergall (Santa Fe–RD)

- Delanteros: Axel Unvoas (Cibao-RD), Luis Almonte (Barca Academy–RD), Hugo González (Barca Academy-RD), José Luis Mejía (Real Betis– España), Kamil Castillo (DC United-USA) y Alejandro Encarnación (Santa Fe–RD).

La de Catar será la tercera participación de República Dominicana en mundiales FIFA, tras el Masculino Sub-20 Argentina 2023, bajo a dirección del cubano Walter Benítez, y el Femenino Sub-17 de República Dominicana 2024, con la entrenadora Betzaida Ubrí.