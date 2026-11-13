Sancionan con doce partidos al portero del Andorra Jesus Owono

El Comité considera que los hechos "son constitutivos de una infracción grave tipificada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, cuya especial gravedad justifica la imposición de la sanción en su grado máximo, esto es, doce partidos de suspensión".

El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, falleció el pasado martes 3 de noviembre en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde estuvo ingresado desde la noche del lunes, cuando fue trasladado tras el partido, en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", informó el club en sus redes sociales.

El percance tuvo lugar en el tramo final del partido frente al FC Andorra disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion, cuando el atacante tinerfeñista colisionó de forma fortuita con el guardameta visitante, Jesús Owono, en la pugna por un balón dividido.

El choque obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108 para facilitar la entrada sobre el terreno de juego de los servicios sanitarios, que atendieron al futbolista sobre el césped antes de evacuarlo de inmediato en ambulancia hacia el hospital.

Desde el Comité consideran que el choque del guardameta del Andorra fue "bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa. El jugador fue atendido sobre el terreno de juego, abandonando posteriormente el terreno de juego en camilla. Al cierre del acta no se presenta certificado médico".

Asimismo, sancionan a los jugadores del Andorra, Efe Akman con un partido de suspensión por acumulación de tarjetas y otro a Lautaro de León por doble amonestación en el trascurso del partido.