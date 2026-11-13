Seis equipos luchan por los últimos tres cupos a los cuadrangulares de la liga colombiana

En la puja destacan el Deportivo Independiente Medellín (DIM), sexto con 29 puntos; Millonarios, que ocupa el séptimo lugar con 27 unidades; y Once Caldas, octavo puesto con 27, por lo que consiguen provisionalmente las últimas tres plazas a la siguiente fase del campeonato.

Los equipos que aspiran a colarse en esos puestos son Deportes Tolima (26), Águilas Doradas (25) y Cúcuta Deportivo (24). El partido más interesante de la jornada lo protagonizarán, justamente, Águilas Doradas e Independiente Medellín.

El DIM, dirigido por Amaranto Perea, necesita un empate para sellar su paso a la siguiente fase y -pese a no contar aún con su estrella, Juan Fernando Quintero, por lesión- presentará a sus escuadra de gala para este partido.

Entre ellos sobresalen el lateral Frank Fabra, el centrocampista Didier Moreno, el creativo Daniel Cataño y el atacante Yony González.

Águilas, entre tanto, que viene de perder 1-0 con el Once Caldas en un partido clave, lo tiene más complicado porque necesita no sólo ganar, sino que varios de sus rivales no se impongan en su partido.

Su entrenador, el argentino Flavio Robatto, contará con prácticamente toda la nómina para este partido, incluido su compatriota Matías Ramírez, el creativo Andrés Ricaurte y el portero Jorge Soto, una de las figuras del equipo.

Millonarios recibirá al Alianza, que ya está eliminado, no sólo con la mirada puesta en clasificar sino también en salir del mal momento que vive luego de perder 2-1 en su visita al Deportes Tolima el fin de semana pasado.

El equipo capitalino, dirigido por Alberto Gamero, sólo ha ganado uno de los últimos siete partidos disputados, de los cuales empató cinco y perdió otro, por lo que necesita mejorar su rendimiento y volver a la victoria para asegurar la clasificación.

Para lograrlo, el equipo se ampara en el buen momento que vive el veterano Juan Guillermo Cuadrado, que anotó su primer tanto con el equipo capitalino el domingo pasado, en la derrota 2-1 con el Tolima.

Las ausencias, sin embargo no juegan a su favor. No podrán jugar en este partido los suspendidos Leonardo Castro y Sergio Mosquera, ambos por acumulación de amarillas; ni los lesionados Santiago Giordana y Jhomier Guerrero.

El Once Caldas tendrá una tarea difícil porque definirá su clasificación el domingo en la casa del Atlético Nacional, el líder del campeonato.

El Blanco Blanco, dirigido por Carlos 'Panelo' Valencia, viene de vencer a Águilas y es uno de los equipos en mejor forma del torneo, pero sigue remando contracorriente para clasificar tras su mal inicio de campeonato.

El equipo de Manizales, que esta semana igualó 1-1 justamente con Atlético Nacional en el partido de ida de las semifinales de la Copa Colombia, contará con toda su nómina, liderada por el veterano goleador Dayro Moreno, quien seguramente entrará a poner su granito de arena en el segundo tiempo del juego.

La jornada empezó el jueves con partidos entre equipos que ya estaban eliminados. El Junior cerró su año con una victoria 0-1 sobre Deportivo Pasto, mientras que Llaneros igualó 0-0 con el Boyacá Chicó, que jugó su último partido en primera división tras haber sellado su descenso hace varias semanas.

13.11: Internacional-Independiente Santa Fe.

14.11: Once Caldas-Atlético Nacional, Águilas Doradas-DIM, Cúcuta Deportivo-Jaguares, Atlético Bucaramanga-Fortaleza, Millonarios-Alianza, Deportivo Cali-Deportes Tolima y Deportivo Pereira-América de Cali.