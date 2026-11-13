Un Colo Colo alternativo impuso condiciones ante Racing con triunfo 2-1 en amistoso

El Cacique se presentó con un equipo mayormente alternativo, mientras que La Academia también dio oportunidad a jugadores juveniles o con menos minutos de juego, pero los albos mostraron mayor soltura y contundencia para resolver el duelo jugado en el sur de Chile.

El juvenil de 18 años Gedeón Díaz abrió el marcador al minuto 12 con un disparo de derecha tras bajar con el pecho en el área una pelota peinada por el delantero argentino Maxi Romero.

La fórmula se repitió comenzando la segunda parte cuando Francisco Marchant puso el 2-0, en el minuto 47, con un gran remate de zurda desde fuera el área por el flanco derecho, que pegó en el travesaño para entrar sobre la escuadra del segundo palo.

La frustración acumulada del conjunto de Avellaneda afloró tras el segundo gol albo, aumentando la rispidez en el encuentro con conatos de riña y faltas que eventualmente trajeron la expulsión de Leonel Pérez por doble amarilla.

La sorpresa del equipo dirigido por el argentino Fernando Ortiz fue la inclusión en el arco de Fernando De Paul, portero titular de Colo Colo, que no jugaba desde abril cuando se lesionó y debió ser operado del isquiotibial derecho, mientras que el guardameta caboverdiano 'Vozinha' no fue convocado al igual que figuras como Arturo Vidal y el delantero argentino Javier Correa.

En el transcurso del duelo, además, ingresó el mediocampista venezolano de 16 años Xavier Romero, concretando su debut con los albos.

En el último cuarto de hora el desorden se adueñó del encuentro y permitió el descuento de Racing en el minuto 82 con un cabezazo frontal al arco de Matías Pérez, tras un centro de Nazareno Colombo.

Colo Colo, incluso, también se quedó con 10 hombres por la expulsión del defensa uruguayo Javier Méndez, quien le dio un cabezazo al zaguero Matko Miljevic y recibió una roja directa.

El cuadro argentino, que hace un año jugaba semifinales de Copa Libertadores y era finalista del Torneo Clausura, baja la persiana tras una campaña en la liga argentina en la que no logró avanzar a los playoffs.

El club presidido por Diego Milito terminó ubicado en la posición 23 de la tabla anual en Argentina, con lo cual quedó fuera de la disputa de torneos internacionales en 2027, luego de 12 años con asistencia perfecta.

Colo Colo, por su parte, se clasificó a la próxima Copa Libertadores tras ganar su título 35 de la liga chilena en la que aún debe disputar tres partidos para el final del campeonato, y las semifinales de la Copa Chile.