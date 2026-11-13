Upamecano abandona la concentración de Francia por motivos personales

El jugador del Bayern de Múnich viajó a la ciudad alemana poco después del duelo de anoche contra Italia, primera derrota de la era de Zinedine Zidane al frente de los 'bleus'.

La salida de Upamecano, precisó la FFF, se hizo con el acuerdo del técnico.

Zidane pierde así a uno de sus pilares defensivos de cara al decisivo duelo de este domingo contra Turquía, que Francia deberá ganar para garantizarse entrar en los octavos de final de la competición, donde ha perdido la primera plaza del grupo 1 en favor de los transalpinos, que juegan contra Bélgica.

Esa baja puede abrir la puerta de la titularidad al madridista Konaté, que no tuvo un minuto en el duelo de San Siro.