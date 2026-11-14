3-2. Vinícius se reivindica entre las ruinas de Brasil

Vinícius encontró en Japón la inspiración que tanto necesita para recuperar protagonismo a las órdenes de Jose Mourinho. Después de cuatro partidos de sanción con el Real Madrid, con participaciones intermitentes en la Liga de Campeones, el atacante brasileño respondió con dos disparos extraordinarios desde fuera del área para levantar una desventaja de dos goles, pero su exhibición no bastó para ocultar las debilidades de una selección que volvió a tropezar con sus propios errores.

Japón volvió a recordarle a Ancelotti que el talento no garantiza el equilibrio, ese que tantos éxitos le dio en el Real Madrid. Ya le hizo sufrir en los dieciseisavos del pasado Mundial, cuando Brasil necesitó remontar y encomendarse a un gol agónico de Martinelli para sobrevivir. Esta vez, el conjunto asiático encontró una mina de oro a la espalda de la defensa brasileña y desnudó las carencias de una selección incapaz de generar nada durante un buen tramo del choque.

Ancelotti apostó por Vinícius, Estevao y Raphinha, cuya titularidad llegaba envuelta en una fuerte controversia por sus lesiones con Brasil y las inquietudes que eso genera en el Barcelona. El atacante, casi emocionado en la víspera, defendió su compromiso con Brasil: "Nunca he renunciado a la selección brasileña. Siempre he querido venir". Detrás, se escondían conversaciones con el club azulgrana para dosificar sus esfuerzos. Carletto, con el choque frente a Singapur en el horizonte, le dio un puesto en el once para terminar sustituido en el segundo acto.

Pero, de inicio, el protagonismo perteneció a Japón. Con Bruno Guimarães, André y Andrey Santos incapaces de imponer autoridad en el centro del campo, Doan descubrió los enormes espacios que dejaba la defensa adelantada de Brasil. Primero lanzó a Kubo, que superó a Cunha y batió a Morisco con un disparo raso al palo corto. Después, tras una ocasión desperdiciada por Maeda, combinó con Nakano, que alcanzó la línea de fondo y sirvió a Nakamura el segundo tanto.

Brasil, desbordada atrás y sin respuestas en el centro del campo, encontró el auxilio de Vinícius. El atacante del Real Madrid inició tímido el choque. Incluso mostró algún regate preocupante, sin magia y hasta torpe. Pero despertó. Y a lo grande, pasada la media hora, cuando se encontró con la pelota al borde del área y soltó un zurdazo formidable a la escuadra.

El gol transformó el encuentro. Japón, hasta entonces cómodo, terminó encerrado cerca de su área. André acarició el empate y Raphinha reclamó un penalti que el árbitro no concedió. Brasil tardó, pero antes del descanso encontró el fútbol que perdió durante casi todo el primer tiempo.

La reacción continuó tras el descanso. Suzuki evitó el empate de Raphinha, que siguió sobre el césped pese a las conversaciones para dosificar sus minutos. Ancelotti retiró a Cunha, André y Estevao, pero mantuvo al barcelonista hasta que Endrick lo sustituyó en el minuto 71.

Y entonces volvió a aparecer Vinícius. A un cuarto de hora del final, recibió cerca del vértice del área, superó a Sugawara con un movimiento hacia dentro y soltó un disparo lejano que golpeó en la base del poste antes de terminar en la red.

Brasil acarició la victoria con un disparo de Endrick al poste, pero volvió a condenarse con sus errores. En el minuto 91, Marlon Gomes perdió el balón ante Minamino en el centro del campo y la jugada terminó con un disparo que rebotó en un defensor y cayó a Sakamoto, que superó a Morisco con una vaselina.

Japón celebró una victoria que mostró dos realidades contrapuestas. Vinícius dejó dos golazos como argumentos para reivindicarse ante Mourinho. Ancelotti, en cambio, terminó el duelo expulsado, como Raphinha, por protestar el tanto de Sakamoto, y con una evidencia preocupante: su equipo no consigue disimular los defectos de una selección que sigue sin encontrar su rumbo.

3 - Japón: Suzuki (Hiroki Ito, min. 86); Doan (Sakamoto, min. 72), Seko, Ito, Machida (Itakura, min. 86), Nakamura (Ito, min. 72); Kubo (Sano, min. 62), Nakano (Sugawara, min. 62), Tanaka (Sano, min. 86), Maeda (Ogawa, min. 72); y Kamada (Minamino, min. 72).

2 - Brasil: Pedro Morisco; Wesley Franca (Vanderson, min. 78), Cunha (Jonathan Jesus, mimn. 58), Gabriel, Carlos Augusto; Bruno Guimaraes, Andrey Santos (Joao Gomes, min. 79), André (Marlon Gomes, min. 58); Estevao (Alisson, min. 58), Raphinha (Endrick, min. 71) y Vinícius.

Goles: 1-0, min. 15: Kubo; 2-0, min. 19: Nakamura; 2-1, min. 34: Vinícius; 2-2, min. 75: Vinícius; 3-2, min. 91: Sakamoto.

Árbitro: Jansen Foo (Singapur). Mostró cartulina amarilla a Suzuki (min. 87) por parte de Japón y a Vinícius (min. 87) y Endrick (min. 87); y expulsó a Ancelotti (min. 92) y Raphinha (min. 92) por parte de Brasil.

Incidencias: partido amistoso disputado en el National Stadium de Kallang (Singapur) ante cerca de 45.000 espectadores.