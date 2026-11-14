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Fútbol Internacional
14 de noviembre de 2026 - 17:56

Portugal se rinde a Cristiano Ronaldo en una noche cargada de emoción en Braga

Todo el equipo de Portugal viste la camiseta número 7 en honor a Cristiano Ronaldo mientras posa para la foto del equipo antes del inicio del partido de fútbol de la Liga de Naciones de la UEFA —Liga A, jornada 5, grupo 4— entre Portugal y Dinamarca en el Estadio Municipal de Braga.
Todo el equipo de Portugal viste la camiseta número 7 en honor a Cristiano Ronaldo mientras posa para la foto del equipo antes del inicio del partido de fútbol de la Liga de Naciones de la UEFA —Liga A, jornada 5, grupo 4— entre Portugal y Dinamarca en el Estadio Municipal de Braga.200813+0000 MIGUEL RIOPA

Los corazones de todo un país latieron al unísono en el Estadio Municipal de Braga. Este sábado, en el primer encuentro de la selección de Portugal tras el histórico anuncio que sacudió al mundo del deporte, la afición lusa se volcó para rendirle un tributo inolvidable a Cristiano Ronaldo, la máxima figura en la historia del fútbol de ese país.

Por ABC Color
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Minuto 7: El rugido del “SIU” retumbó en Braga

Cuando el cronómetro marcó el minuto 7 —el dorsal inmortalizado por el astro en su dorsal durante dos décadas—, las gradas del coliseo luso se pusieron de pie. Entre aplausos interminables y lágrimas contenidas, los fanáticos entonaron con fuerza el icónico “SIU” de su tradicional celebración, mientras las pantallas gigantes del estadio proyectaban un sentido mensaje: Gracias, capitán”.

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El homenaje trascendió las tribunas. Sobre el césped, todos los jugadores de la selección saltaron al terreno de juego luciendo la camiseta número 7, en un gesto de absoluta hermandad y reconocimiento al exdelantero del Real Madrid. Además, una imponente pancarta colgada en las gradas coronó una atmósfera de profundo agradecimiento.

El fin de una era dorada

El adiós del Bicho, de 41 años y actual delantero del Al Nassr de Arabia Saudí, llegó el pasado día 5, cuando anunció su retirada de la selección absoluta de Portugal en medio de diferencias con el actual seleccionador, Jorge Jesus. Se cierra así un capítulo dorado e inigualable. Cristiano se despide de la camiseta de las Quinas tras disputar 234 partidos y firmar 146 goles, cifras de récord absoluto que lo consagran para siempre como el estandarte indiscutible del balompié portugués.

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