ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
Otro Level
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
39º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
35º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-19
Min
23º
Máx
27º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
14 de noviembre de 2026 - 22:15

Pumas golea al Tigres y se clasifica a la semifinal del Apertura

Imagen sin descripción

Monterrey (México), 14 nov (EFE).- Las Pumas UNAM, con los protagonismos de la portuguesa Sthepanie Ribeiro y la costarricense Priscila Chinchilla, golearon este sábado por 0-5 a Tigres y avanzaron a la semifinal del Apertura del fútbol femenino de México.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Con dos goles de Ribeiro y los demás de Chinchilla, de Monserrat Hernández y de Elena Sainz, las Pumas ganaron la serie por 7-3 y le ocasionaron la derrota más dolorosa de su historia al máximo vencedor de la liga, con 11 finales, siete de ella ganadas.

Después de perder por 2-3 el partido de ida en su estadio, las Pumas estaban obligadas a ganar por dos goles para clasificarse porque en caso de empate en la serie, las 'Amazonas' seguirían adelante por haber jugado mejor la fase regular.

El equipo visitante salió a presionar ante un Tigres desdibujado, que tuvo por lo menos cuatro errores en la salida y estuvo cerca de ser lastimado.

En el minuto 25, Monserrat Hernández falló con todo a favor en el área, pero en el 25, le puso una asistencia a Ribeiro, quien dio una media vuelta y de zurda anotó el 0-1 que empató la serie.

Tigres estuvo cerca de empatar en el 45+3. Diana Ordóñez quedó frente a la puerta con la pelota a modo, sin embargo, la ghanesa Portua Boakye apareció para despejar y mantener la ventaja de su equipo.

Pumas insistió en su actitud ofensiva, mantuvo el dominio en mitad de la cancha y en el 57 amplió la diferencia con un gol de derecha de Chinchilla, a pase de Ribeiro.

Inspirado, Pumas se lanzó a la yugular del gigante del fútbol femenino con la dupla Chinchilla-Ribeiro como motor. En el 67, la guardameta Cecilia Santiago dejó un balón libre en área y Ribeiro lo metió en la red para el 0-3.

Con los hinchas de Tigres enojados, con ofensas al entrenador español Pedro Martínez Loza; el cuadro de casa recibió el golpe mortal en el 83, con gol de Hernández, de zurda a pase de Ribeiro.

Cuando parecía que Pumas había hecho todo; Sainz hizo un elegante gol al ángulo en el 91 para permitirle a Pumas clasificarse por primera vez en su historia a la semifinal.

Los partidos de vuelta de los cuartos de final continuarán este sábado, cuando las Chivas de Guadalajara recibirán al Juárez con el que empataron sin goles en el inicio de la serie.

Por haber terminado mejor en la tabla de posiciones, las Chivas se clasificarán con un empate o una victoria.

El Monterrey, de la delantera española Lucía García, recibirá este domingo al Pachuca, al que ganó por 0-1 en el duelo de ida; y el América visitará al Toluca, al que goleó por 3-0 a mitad de semana.

Lo
más leído
del día

01
Política
Denuncian presunto despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco y apuntan al hijo de Santiago Peña
Ver más
02
Economía
Exministra de Turismo, afectada por Uela, cuenta que el grupo de Ueno presionaba a la Senatur para abrir una cuenta
Ver más
03
Clima
Alerta meteorológica: 4 departamentos de Paraguay en alerta por tormentas
Ver más
04
Política
Nenecho muestra mensajes a Peña donde advierte de efectos de la “borrachera”, la “resaca” y la “traición”
Ver más
05
Policiales
Del meme a la realidad: las reacciones más insólitas durante allanamientos
Ver más

Te puede interesar