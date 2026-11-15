3-2. Jamaica vence a México, que llega a tres derrotas consecutivas

Goles de Renaldo Cephas y Richard King y uno en propia meta de Jesús Gallardo, le dieron la victoria a los caribeños. Descontaron para el Tri Gilberto Mora y Julián Quiñones.

Con este resultado, el Tri, que dirige Rafael Márquez, sumó su tercera derrota consecutiva.

Los mexicanos comenzaron mejor; presionaron en la mitad de la cancha y en el minuto 14 estuvieron cerca de tomar ventaja con un remate de Santiago Giménez. Luego lucieron sobrados y eso les costó.

Jamaica tomó confianza. El guardameta Jahmali Waite apareció oportuno cuando fue necesario, mientras los delanteros sacaban ventaja de su velocidad.

El portero mexicano, Raúl Rangel, regaló un tiro de esquina que en el 28 puso delante a los caribeños. Gallardo interceptó el balón y lo metió en su propia meta, el 1-0.

Quiñones tuvo en sus botines el empate en el 33, pero Waite lo detuvo.

Ante un México apático, la segunda mitad comenzó de la mejor manera para Jamaica. En el 46, Khaheim Dixon le dio un balón a Cephas, quien de derecha colocó el balón en el ángulo, el 2-0.

Gallardo confirmó su peor noche en mucho tiempo al cometer una falta en el área que provocó un penalti, bien cobrado por King en el 63, para darle a los jamaicanos el tercer gol.

México buscó descontar y en el 70 lo logró gracias a su jugador joven más talentoso, Gilberto Mora. El mundialista de 18 años aceptó un servicio de Santiago Sandoval y de derecha hizo el 1-3.

Los mexicanos fueron por más y en el 81 se acercaron con un penalti ejecutado por Quiñones.

Jamaica se echó atrás, México se volcó al ataque, mas le fue insuficiente y llegó a tres derrotas seguidas, tras caer por 3-0 ante Estados Unidos y por 2-0 con Chile en amistosos.

El partido de vuelta se jugará el próximo martes en Monterrey, norte de México.

En los otros duelos en el inicio de la fase de los ocho mejores, Estados Unidos goleó por 0-6 a Haití, Canadá derrotó por 2-3 a Guatemala y Curazao y Panamá empataron sin goles.

3. Jamaica: Jahmali Waite; Miguel Freckleton, Richard King, Joel Latibeaudiere; Courtney Clarke (Dwight Merrick, m.83), Karoy Anderson, Kyle Ming (Denzell Hall, m.46), Ronaldo Webster; Khaheim Dixon (Khori Bennett, m.74), Javon East (Christopher Ainsworth, m.83), Renaldo Cephas (Ricky Jones, m.75).

2. México: Raúl Rangel; César Montes (Kevin Álvarez, m.64), Johan Vásquez, Israel Reyes, Luis Romo (Santiago Sandoval, m.64); Jesús Gallardo, Erik Lira, Gilberto Mora; Santiago Giménez (Jesús M. Corona, m.71), Roberto Alvarado, Julián Quiñones.

Goles: 1-0, m.28: Jesús Gallardo, en propia meta. 2-0, m.46: Renaldo Cephas. 3-0, m.63: Richard King. 3-1, m.70: Gilberto Mora. 3-2, m.81: Julián Quiñones.

Árbitro: Mario Escobar, de Guatemala. No hubo amonestados.

Incidencias: Partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, celebrado en el Jamaica National Estadio, en Kingston.