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Fútbol Internacional
15 de noviembre de 2026 - 14:15

4-7. Festín de goles en Ámsterdam entre leyendas del Ajax y el Barça

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Redacción deportes, 15 nov (EFE).- Leyendas del Ajax y del Barcelona se regalaron este domingo un festín de goles en un partido benéfico a favor de la Fundación Johan Cruyff disputado en Ámsterdam y que se saldó con victoria (4-7) del conjunto azulgrana.

Por EFE
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Exfutbolistas como Frank de Boer, Jari Litmanen, Patrick Kluivert, Javier Saviola, Eric Abidal, Bojan Krkic y Ludovic Giuly, entre muchos otros, participaron en este amistoso, disputado en el Johan Cruyff Arena, que volvió a poner de manifiesto los vínculos históricos entre ambas entidades.

Johan Cruyff, muy presente durante el encuentro, fue el primero de los 27 futbolistas que a lo largo de la historia han vestido las camisetas del Ajax y del Barça.

Durante el partido de este domingo, siete jugadores con pasado azulgrana y blanquirrojo se enfundaron las camisetas de ambos equipos: Frank de Boer, Ronald de Boer, Patrick Kluivert, Jari Litmanen, Richard Witschge, Roger Garcia y Bojan Krkic.

Las leyendas azulgranas se llevaron el triunfo gracias a los dobletes de Javier Saviola y Miguel Agudo Durán "Nolito", además de los tantos de Roger Garcia, Aleix Vidal y Cristian Tello.

En las filas del conjunto neerlandés, Patrick Kluivert, autor del primer gol del encuentro, Klaas-Jan Huntelaar, que firmó un doblete, y Siem de Jong fueron los goleadores.

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