4-7. Festín de goles en Ámsterdam entre leyendas del Ajax y el Barça

Exfutbolistas como Frank de Boer, Jari Litmanen, Patrick Kluivert, Javier Saviola, Eric Abidal, Bojan Krkic y Ludovic Giuly, entre muchos otros, participaron en este amistoso, disputado en el Johan Cruyff Arena, que volvió a poner de manifiesto los vínculos históricos entre ambas entidades.
Johan Cruyff, muy presente durante el encuentro, fue el primero de los 27 futbolistas que a lo largo de la historia han vestido las camisetas del Ajax y del Barça.
Durante el partido de este domingo, siete jugadores con pasado azulgrana y blanquirrojo se enfundaron las camisetas de ambos equipos: Frank de Boer, Ronald de Boer, Patrick Kluivert, Jari Litmanen, Richard Witschge, Roger Garcia y Bojan Krkic.
Las leyendas azulgranas se llevaron el triunfo gracias a los dobletes de Javier Saviola y Miguel Agudo Durán "Nolito", además de los tantos de Roger Garcia, Aleix Vidal y Cristian Tello.
En las filas del conjunto neerlandés, Patrick Kluivert, autor del primer gol del encuentro, Klaas-Jan Huntelaar, que firmó un doblete, y Siem de Jong fueron los goleadores.