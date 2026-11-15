Fermín López, Pedro Porro y Mikel Merino, también apercibidos y con minutos sobre el terreno durante el duelo en el Metropolitano, no vieron ninguna tarjeta.
15 de noviembre de 2026 - 18:50
Baena se perderá la ida de cuartos de final por ciclo de tarjetas amarillas
Madrid, 15 nov (EFE).- Álex Baena, centrocampista de la selección española, se perderá el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones, a la espera de rival en el sorteo del próximo viernes, por ciclo de tarjetas amarillas, al ser amonestado en el minuto 66 del encuentro de la sexta jornada de la primera fase ante Inglaterra en Madrid.
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