Baena se perderá la ida de cuartos de final por ciclo de tarjetas amarillas

Baena se perderá la ida de cuartos de final por ciclo de tarjetas amarillas

Madrid, 15 nov (EFE).- Álex Baena, centrocampista de la selección española, se perderá el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones, a la espera de rival en el sorteo del próximo viernes, por ciclo de tarjetas amarillas, al ser amonestado en el minuto 66 del encuentro de la sexta jornada de la primera fase ante Inglaterra en Madrid.