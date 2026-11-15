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Fútbol Internacional
15 de noviembre de 2026 - 19:35

Canadá busca ante Guatemala el pase a las semifinales de la Liga de Naciones sin Davies

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Toronto (Canadá), 15 nov (EFE).- Canadá intentará este lunes en Toronto certificar su clasificación para las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Guatemala, tras imponerse por 2-3 en el partido de ida, aunque deberá hacerlo sin su capitán y principal estrella, Alphonso Davies, lesionado el viernes.

Por EFE
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El partido en el BMO Field a partir de las 20.00 horas (01.00 GMT del martes) decidirá qué selección obtiene el pase directo a la Copa Oro de 2027 y cuál deberá disputar la fase preliminar de clasificación.

Canadá, dirigida por el estadounidense Jesse Marsch, parte como favorita después de imponerse en Ciudad de Guatemala gracias a los tantos de Tani Oluwaseyi, Liam Millar y Jonathan David, que le permitieron alcanzar el descanso con una ventaja de 0-3.

Sin embargo, los centroamericanos reaccionaron en la segunda mitad y recortaron distancias con un gol de Óscar Santis y otro en propia puerta de Luc de Fougerolles en el tiempo añadido.

La principal preocupación de los canadienses es la ausencia de Davies, jugador del Bayern de Múnich, que tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 6 por una lesión en la parte inferior del cuerpo.

Davies regresará a Alemania para someterse a nuevas pruebas médicas y no estará disponible para el encuentro del lunes.

Los canadienses tampoco cuentan para esta eliminatoria con otros habituales como Stephen Eustáquio, Cyle Larin, Jonathan Osorio, Jacob Shaffelburg y Alistair Johnston.

Guatemala, dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena, llegará al encuentro con menos tiempo del previsto para recuperarse del esfuerzo del viernes y preparar el partido debido a los problemas de transporte que han afectado a su expedición.

La cancelación del vuelo comercial en el que tenía desplazarse el sábado a Toronto obligó a la Federación de Fútbol de Guatemala a contratar un avión chárter para trasladar este domingo al equipo.

La federación solicitó a la Concacaf aplazar el encuentro hasta el martes, pero el organismo rechazó la petición.

A estas dificultades se suman las bajas del delantero Darwin Lom y del centrocampista Rudy Muñoz, lesionados en el encuentro de ida.

Tena ha incorporado al delantero Héctor Morales para sustituir a Lom y recupera a William Fajardo, que ya cumplió su partido de suspensión.

Guatemala confía en repetir la sorpresa que protagonizó en los cuartos de final de la Copa Oro de 2025, cuando eliminó a Canadá en la tanda de penaltis por 6-5 tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario.

Los guatemaltecos, que disputan por primera vez los cuartos de final de la Liga de Naciones, necesitan ganar por al menos dos goles de diferencia o conseguir una victoria por un tanto con cuatro o más goles a favor para clasificarse directamente.

Un triunfo por 2-3 llevaría la eliminatoria a la prórroga, mientras que Canadá avanzaría incluso si pierde por 0-1 o 1-2, gracias al valor de los goles marcados a domicilio.

Canadá, por su parte, aspira a disputar por tercera vez la fase final de una competición en la que fue subcampeón en 2023 y tercero en 2025.

Los vencedores de los cuatro cruces de cuartos de final disputarán las semifinales el 25 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde también se celebrará la final el día 28.

Canadá: Crépeau; Sigur, Waterman, De Fougerolles, Laryea; Buchanan, Saliba, Choinière, Millar; Oluwaseyi y Jonathan David.

Guatemala: Hagen; Herrera, Yanes, Samayoa, José Morales; Santis, Saravia, Rosales, Escobar; Rubio Rubín y Fajardo.

Hora: 20.00 local (01.00 GMT del martes).

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