Con Jesús de Miguel en la memoria

Por primera vez desde la muerte del delantero del club tinerfeño se jugaron los once encuentros de la jornada con aspecto de cotidianidad. Pero en todos los campos, el recuerdo, el homenaje al jugador que perdió la vida sobre el césped de un campo de fútbol. Pendientes quedaron los choques aplazados el pasado fin de semana como consecuencia de la desgracia vivida sobre el verde del estadio Heliodoro Ruiz López.

De luto aún, el balón volvió a rodar en Tenerife, en el escenario que contempló ese trágico momento. Volvió a acoger este domingo un partido, con el conjunto isleño como anfitrión, ante el Ceuta. Tal y como ocurrió en cada recinto este fin de semana los equipos saltaron al terreno de juego con un ramo de flores en recuerdo de Jesús de Miguel. Y cada gol anotado llevaba la imaginaria imagen del fútbolista que perdió la vida.

Después de una de las semanas más complicadas de la historia del Tenerife, los blanquiazules volvieron al césped del Heliodoro Rodríguez López para medirse al Ceuta en un duelo con una gran carga emocional para los locales, que además llevaban más de un mes sin ganar, y trascendente para los visitantes, que buscaban su segundo triunfo de la temporada. El Tenerife se llevó los tres puntos y frenó una sequía de más de un mes sin ganar en un día muy especial, con De Miguel siempre en el recuerdo.

Queda lejos el conjunto tinerfeño de la lucha cabecera que tiene al Almería y al Castellón asentados en los dos primeros puestos. El Almería, que el pasado fin de semana se hizo con el liderato, no falló contra el Andorra (2-1) y aventaja en dos puntos al Castellón, segundo, con un partido menos, y que se impuso a domicilio al Valladolid (0-1).

El Almería tiró de paciencia para superar el planteamiento ofensivo del Andorra y sufrió en la segunda parte. Ganó y acumula nueve partidos ganados en un tramo de once. Fue una victoria costosa porque tras tomar ventaja 2-0 con goles de Arribas y de Miguel, tuvo que pertrecharse ante el empuje andorrano, tras acortar distancias. Al final mantuvo los tres puntos.

El Castellón, por su parte, sacó petróleo de su visita al José Zorrilla, en un partido bastante igualado que se rompió en la segunda mitad a favor de los visitantes, gracias a un único gol, tras el rechace posterior a un penalti, de Jakobsen. Tiene a tiro el liderato el cuadro levantino, con un partido menos y a dos puntos.

Sin embargo, la racha a tener en cuenta es la del Granada que logró su sexta victoria consecutiva en LaLiga Hypermotion para colocarse tercero por delante el Eibar, en crisis, al ganar este domingo en el Nuevo Los Cármenes por 1-0, con un gol de Jorge Pascual tras un error de bulto del meta visitante. Frena al Las Palmas, que pone fin a un recorrido de tres partidos ganados de forma consecutiva y cede sus primeros puntos desde la llegada al banquillo de Albert Sánchez.

El plantel nazarí, también con un partido por jugar, está a cuatro del Castellón y a seis del liderato.

El Eibar, incapaz ante el Cádiz (1-1), sumó su quinto partido sin ganar y compromete sus aspiraciones. Tuvo el partido encarrilado cuando a la hora de juego Jon Guruzeta puso por delante al combinado vasco pero un tanto de Borja Vázquez a un cuarto de hora del cierre colocó las tablas en el marcador, insuficiente, para ambos.

El Girona amargó el debut de Raúl González al frente del Real Oviedo en un partido en el que, después de que Reina adelantase a los locales al inicio del segundo tiempo, en cuestión de cinco minutos los visitantes remontaron y se llevaron el partido (1-2). Los tantos a partir de la hora de juego de Abel Ruiz y Pyshchur dieron un vuelco al choque, alargaron las penurias del conjunto asturiano, noveno con solo una victoria en sus cuatro últimos partidos, a tres de la zona de promoción, e impulsaron al Griona, cuarto en la tabla y asentado como aspirante.

El Burgos, el Mallorca y el Sporting también dieron un paso atrás y quedan fuera de los seis primeros.

El equipo burgalés se estrelló en Butarque ante el Leganés (3-1) que rompió su nefasta racha de resultados con una victoria tan abultada como inesperada ante un rival de altas miras al que no le salieron las cosas y que ya había dicho adiós a los tres puntos al descanso, a pesar de lo cual no bajó los brazos. A la media hora el equipo madrileño ya ganaba por 3-0 con os tantos de Dani Rodríguez, Luengo en propia puerta y Alex Millán. El Burgos solo fue capaz de marcar en el añadido, por medio de Ribas.

El Mallorca no pasó del empate en su campo ante el Córdoba que tuvo el dominio en el marcador durante gran parte del partido (3-3) pero que asumió al final la igualada. Ghailan y Darder, con un doblete cada uno, mantuvieron el pulso del partido.

A diez minutos del final el Córdoba ganaba por 1-3 pero los goles postreros de Buksa y Darder establecieron un empate que deja a ambos en el ecuador de la clasificación, con la zona de promoción a tiro.

El Eldense tomó aire y después de tres derrotas seguidas consiguió el triunfo. Venció al Sabadell (2-0) que jugó desde elminuto 35 con un jugador menos por la expulsión por roja directa de Jose Luis Catalá que duró un minuto en el terreno de juego. Saltó al campo en el 34, en lugar de Bonaldo, lesionado, y en su primera intervención dejó al combinado vallesano con un jugador menos. Los goles de Mariano Carmona y de Jesus Clemente alivian al equipo de Elda y acentúan el bache del Sabadell, que ya lleva cinco partidos sin ganar.

El Cádiz, que evitó la derrota ante el Eibar (1-1) y su tercera derrota seguida, marca la zona de descenso en la que está también el Andorra, antepenúltimo, superado por el Almería (2-1) y el Ceuta, que volvió a perder y arrastra cinco derrotas seguidas, están en los cuatro últimos lugares. Entre ellos, el Albacete que acelera en las últimas jornadas y cuya mejoría apunta a la salvación. El equipo manchego, al alza con tres victorias seguidas aunque provisionalmente penúltimo, recibe el lunes al Celta B para completar la jornada y escapar de la zona de descenso.