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Fútbol Internacional
15 de noviembre de 2026 - 20:20

El Gotham cae ante Kansas City, que se cita en la final de la NWSL con Washington Spirit

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Washington, 15 nov (EFE).- El Kansas City Current se impuso este domingo por 1-2 al Gotham FC, vigente campeón de la NWSL, y disputará el próximo sábado la final de liga contra el Washington Spirit.

Por EFE
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En su semifinal disputada en Nueva York, Kansas City se adelantó con un gol de Croix Bethune en el minuto 20. El Gotham, campeón de liga en 2023 y 2025 y entrenado por el español Juan Carlos Amorós, igualó en el 69 gracias a un autogol de Laney Rouse.

Pero Haley Hopkins, en el minuto 89, dio el triunfo y la clasificación a las visitantes.

En la final se enfrentarán al Spirit, entrenado por el también español Adrián González, que este sábado derrotó por 2-1 al Utah Royals en su semifinal.

El conjunto capitalino remontó un gol tempranero de Cloé Lacasse, en el minuto 2, con tantos de la italiana Sofia Cantore (8) y de la tanzana Clara Luvanga (56).

La final se disputará el próximo sábado a las 20.00 hora local (01.00 GMT del domingo) en el Audi Field de Washington.

Será la tercera final consecutiva para las Spirit, que perdieron las dos anteriores contra Orlando Pride en 2024 y Gotham en 2025.

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