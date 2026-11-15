El rey y la infanta Sofía presencian el España-Inglaterra desde el palco del Metropolitano

El rey acudió con la infanta, de 19 años y aficionada al fútbol y con la que ya ha asistido a otros partidos de la selección y de clubes.

La última ocasión en la que el jefe del Estado apoyó a la Roja fue en la final del Mundial del pasado verano en Estados Unidos, en la que España logró su segundo título al ganar en la final a Argentina por 1-0.

En aquella ocasión, Felipe VI estuvo con la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.