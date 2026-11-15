ABC
15 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Espacios & Tendencias
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Espacios & Tendencias
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
31º
undefined 2026-11-20
Min
21º
Máx
24º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
15 de noviembre de 2026 - 16:45

El rey y la infanta Sofía presencian el España-Inglaterra desde el palco del Metropolitano

Imagen sin descripción

Madrid, 15 nov (EFE).- Felipe VI y su hija menor, la infanta Sofía, se unieron este domingo a la afición española para presenciar desde el palco de autoridades del estadio Metropolitano de Madrid el encuentro entre el combinado de Luis de la Fuente y el de Inglaterra, última cita de la fase de grupos de la Liga de Naciones donde se dirime el liderato.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El rey acudió con la infanta, de 19 años y aficionada al fútbol y con la que ya ha asistido a otros partidos de la selección y de clubes.

La última ocasión en la que el jefe del Estado apoyó a la Roja fue en la final del Mundial del pasado verano en Estados Unidos, en la que España logró su segundo título al ganar en la final a Argentina por 1-0.

En aquella ocasión, Felipe VI estuvo con la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
El calor y los mosquitos están volviendo locos a Miguel Vázquez y los otros banqueros en Tacumbú
Ver más
02
Política
Ueno Bank: estos son los responsables de depositar fondos públicos y jubilatorios
Ver más
03
Política
Offshore de Ueno en Luxemburgo declaró solo US$ 49.985 en caja
Ver más
04
Nacionales
Video: avión incautado en Luque pertenece al Grupo Vázquez, pero era utilizado por Alejandro Domínguez
Ver más
05
Policiales
Video: allanan hangar en Luque en busca de otro avión del Grupo Vázquez
Ver más

Te puede interesar