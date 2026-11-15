España pasa segunda y ve a Francia entre los posibles rivales en el sorteo del viernes

El sorteo de las eliminatorias, que se celebrará el próximo viernes día 20, a las 12:00 horas, en la sede de la UEFA en Nyon, emparejará a los primeros de cada grupo con un segundo, con el encuentro de vuelta en el campo del primer clasificado del cuarteto.

A falta de la última jornada tanto en los grupos A2 (Países Bajos, Alemania y Grecia compiten por las dos plazas de acceso, con los dos primeros enfrentados por el liderato) como en el A3 (a Portugal le basta con un empate en Gales para ser primera y Dinamarca y Noruega se miden por el otro pase a cuartos), España ya sabe que esquiva a Bélgica, pero puede medirse a Francia.

Los cuartos de final se disputarán los días 25, en casa del segundo clasificado de grupo, y 30 de marzo, en el campo del líder de cada cuarteto, del próximo año, como prólogo a la fase final que será del 9 al 13 de junio, en formato de semifinales y final con sede aún por designar.

La pretensión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es que el encuentro de los cuartos de final se juegue en Valencia para despedir al viejo Mestalla antes de su demolición.

De pasar a la fase final, la RFEF ha solicitado también que se dispute en el estadio de Zorilla de Valladolid y el Bernabéu. Francia también ha solicitado ser sede de los partidos decisivos de la competición.

España disputará su tercera fase final consecutiva después de haber sido campeón en 2023, ya con Luis de la Fuente al frente del equipo, y segunda tanto en 2021, en la final perdida contra Francia, como en 2025, cuando cayó en los penaltis frente a Portugal.