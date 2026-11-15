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Fútbol Internacional
15 de noviembre de 2026 - 19:15

España pierde después de 12 victorias seguidas

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Madrid, 15 nov (EFE).- La selección española, derrotada por 2-3 ante Inglaterra, perdió una racha de doce victorias consecutivas, iniciada en la segunda jornada del Mundial con su triunfo por 4-0 con Arabia Saudí y concluida este domingo en el Metropolitano, con el revés ante el conjunto inglés en el estadio Metropolitano de Madrid.

Por EFE
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Desde el 0-0 con Cabo Verde, en la primera cita del Mundial, el conjunto de Luis de la Fuente había ganado de manera sucesiva a Arabia Saudí (4-0), Uruguay (1-0), Austria (3-0), Portugal (1-0), Bélgica (2-1), Francia (2-0), Argentina (1-0), por ese orden hasta el título planetario, Inglaterra (2-3), Croacia (4-1 y 1-2) y República Checa (3-1 y 0-2), en la primera fase de la Liga de Naciones, en la que ha finalizado en la segunda posición del grupo A3.

A la vez, España fue derrotada tras 43 partidos seguidos invicto a 90 o 120 minutos, sin contar la derrota en los penaltis en la final de la Liga de Naciones de 2025 ante Portugal, contabilizado como el 2-2 con el que acabó el tiempo reglamentario.

Su última derrota en ese sentido era el 0-1 contra Colombia en un amistoso del 22 de marzo de 2024 hasta este domingo.

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