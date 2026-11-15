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Fútbol Internacional
15 de noviembre de 2026 - 10:20

Infantino firma con Filipinas acuerdo de 25 millones de dólares para estadios de fútbol

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Manila, 15 nov (EFE).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, firmó este domingo en Manila un acuerdo de 25 millones de dólares (unos 22 millones de euros) con la Comisión Deportiva de Filipinas (PSC) y la Federación Filipina de Fútbol (PFF) para la rehabilitación de uno de los estadios del país y la construcción de varios centros de entrenamiento.

Por EFE
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"No queremos que ningún país emergente vea el futbol desde su televisión", explicó Infantino en una rueda de prensa celebrada en la capital filipina tras el acuerdo, que conllevará la remodelación del histórico Estadio Memorial Rizal (RMS) de Manila y la construcción de tres centros de entrenamiento de fútbol adicionales.

Según el presidente, la rehabilitación del estadio lo convertirá en "el corazón de Filipinas", y contribuirá al objetivo de la federación, basado en "dar oportunidades, futuro y esperanza a cada país" y hacer que "el futbol pertenezca a todo el mundo".

Las obras del estadio comenzarán en enero del próximo año, según detallaron en la firma del acuerdo, con la meta de poder tenerlo listo antes de que finalice el mandato del presidente filipino Ferdinand Marcos Jr.

Entre las mejoras se incluye la ampliación de su capacidad hasta los 25.000 espectadores, como recompensa tras la organización por parte del archipiélago de la primera Copa Mundial Femenina de fútbol sala en 2025.

"Será el símbolo del país", explicó Infantino. "Cuando me convertí en presidente, cada federación recibía un millón de dólares de ayuda. Ahora Filipinas va a recibir 25 millones", resaltó el directivo.

La inversión millonaria supondrá la primera rehabilitación del estadio desde su inauguración en 1934, convirtiéndose además en la sede oficial de la federación filipina de futbol, y se suma así al plan de modernizar todo el complejo deportivo para construir un distrito deportivo más amplio en la capital.

Tras la firma, el presidente de la federación acudió al congreso de la Federación Filipina de Fútbol, organizado anualmente por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que desde este domingo y hasta el martes celebra en paralelo su cumbre de líderes, con la asistencia de mandatarios como Donald Trump o el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Un tribunal de Estados Unidos desestimó el pasado jueves la petición de dos filiales de la FIFA para impedir que la UEFA obtenga pruebas de cara a un posible juicio contra Infantino, por su plan fallido para vender los derechos comerciales del Mundial.

La FIFA propuso poco después del final del último Mundial la creación de una sociedad para vender derechos comerciales del torneo, un plan valorado en unos 20.000 millones de dólares.

Sin embargo, el proyecto acabó frustrándose por la oposición de varias de las confederaciones, lo que dejó a Infantino en una posición muy delicada a escasos meses de que aspire a su cuarto mandato al frente de la FIFA.

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