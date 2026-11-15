Kane, Jude Bellingham y Gordon lideran el once de Inglaterra en el Metropolitano

El equipo británico sale con James Trafford, en la portería; Ben White, Jarell Quansah, Ezri Konsa y Lewis Hall, en la defensa; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham y Anthony Gordon, por delante; y Harry Kane, en la punta del ataque.

Jarrad Branthwaite, Josh King y James Garner son los tres descartes de la convocatoria del entrenador alemán para la sexta y última jornada de la Liga de Naciones.