Kane, Jude Bellingham y Gordon lideran el once de Inglaterra en el Metropolitano
Madrid, 15 nov (EFE).- Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, se jugará la primera posición del grupo A3 de la Liga de Naciones contra España en el Metropolitano con Harry Kane, Jude Bellingham y Anthony Gordon, que lideran una alineación que confirma a James Trafford en la portería y cuenta con Ezri Konsa y Ben White en la línea defensiva.
El equipo británico sale con James Trafford, en la portería; Ben White, Jarell Quansah, Ezri Konsa y Lewis Hall, en la defensa; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham y Anthony Gordon, por delante; y Harry Kane, en la punta del ataque.
Jarrad Branthwaite, Josh King y James Garner son los tres descartes de la convocatoria del entrenador alemán para la sexta y última jornada de la Liga de Naciones.