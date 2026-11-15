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Fútbol Internacional
15 de noviembre de 2026 - 02:15

La colombiana Caicedo anota pero el Juárez es eliminado por Guadalajara

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Guadalajara (México), 14 nov (EFE).- La colombiana Farlyn Caicedo convirtió un gol este sábado, pero no le alcanzó al Juárez, que empató 1-1 con las Chivas de Guadalajara y fue eliminado en los cuartos de final del Apertura del fútbol mexicano femenino.

Por EFE
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Caicedo le dio ventaja a Juárez, después de lo cual un error de la guardameta Emily Alvarado, le permitió a Alicia Cervantes anotar el 1-1.

Luego de una igualada sin goles en el partido de ida, la paridad en la serie le dio al Guadalajara el pase a la semifinal, por haber terminado mejor en la fase regular.

Juárez se plantó bien a la defensa, confiado en ratificar su zaga como la mejor del campeonato, liderada por la campeona mundial española Rocío Gálvez.

En el minuto 16, las visitantes sorprendieron al cuadro de casa. Caicedo disparó desde atrás por encima de la guardameta Blanca Félix y la venció para poner adelante al Juárez.

Guadalajara adelantó líneas y, en el 36, aprovechó un error de la portera Emily Alvarado y empató con un gol de Cervantes.

Los partidos de vuelta de cuartos de final concluirán este domingo cuando el Monterrey, de la delantera española Lucía García, reciba al Pachuca, al que superó por 0-1 en la ida; y el América visite al Toluca, al que goleó por 3-0.

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