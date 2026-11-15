Luis Riveros, doblete en Chile y clasificación a la Copa Libertadores

Coquimbo Unido se coronó este sábado campeón de la Copa de Liga de Chile y se clasificó a la fase previa de la Copa Libertadores 2027, tras vencer por 3-0 a O’Higgins en la final disputada en el estadio Santa Laura, en Santiago.

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Chile, que tiene cuatro cupos al principal certamen de Sudamérica, ya tiene a Colo Colo clasificado a la fase de grupos como campeón de la liga chilena este año, y ahora se suma Coquimbo en el lugar de Chile 3.

El segundo cupo directo quedará en manos del subcampeón de la liga chilena, que en este momento es Universidad de Chile, que ocupa el segundo lugar aún con tres fechas por disputar. En tanto, el cuarto boleto a la fase previa del torneo internacional o Chile 4 se dirimirá entre el ganador del duelo que enfrentará al tercer puesto de la tabla anual de la liga chilena con el campeón de la Copa Chile.

El cuadro aurinegro dominó el encuentro y generó mayores ocasiones ofensivas, que le llevaron a abrir el marcador en el minuto 30 con un gol del delantero paraguayo Luis Riveros, quien empujó al arco una pelota que quedó flotando tras un centro de Cristián Zavala.

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🏴‍☠️🟡⚫ ¡EL PIRATA PEGÓ PRIMERO!



Tremenda jugada de Cristián Zavala quien sacó este centro y Luis Riveros aprovechó para marcar la apertura de Coquimbo ante O'Higgins, en la final de la #CopaDeLaLiga2026.



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Antes que culminara el primer tiempo, el cuadro Pirata puso el 2-0 con el tanto del ariete argentino Guido Vadalá, que aprovechó un rebote que dio el portero ecuatoriano Omar Carabalí.

El dominio del equipo del argentino Hernán Caputto fue absoluto ante los rancagüinos, con una sociedad entre Vadalá y Riveros que terminó en la tercera anotación del juego.

El paraguayo marcó su doblete, en el minuto 55, con un remate al ángulo en una pelota que ‘La Joya’ le cedió en el área.

🏴‍☠️🟡⚫ LE SALE TODO AL BARBÓN



Esta final de la #CopaDeLaLiga2026 tiene a Coquimbo Unido imponiéndose por 3-0 ante O'Higgins tras el doblete de Luis Riveros, quien sacudió al ángulo.



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La Copa de la Liga se estrenó esta temporada en el calendario del fútbol chileno, concebido como un torneo que enfrentó solo a los 16 clubes de Primera División con la finalidad de aumentar la competitividad con una mayor cantidad de partidos y menos periodos de inactividad.

La competición se jugó en un formato de cuatro grupos de cuatro equipos, que disputaron seis partidos cada uno, y los ganadores de cada zona avanzaron directo a semifinales.

Coquimbo, que esta campaña jugó la fase de grupos de la Copa Libertadores como campeón de la liga chilena en 2025, venció en penales a Unión La Calera por 5-4 en semifinales para llegar a esta definición.

O’Higgins, que jugó hasta los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana este año, derrotó también en penales a Ñublense por 4-2 para avanzar a esta instancia.

La final de este nuevo certamen fue reprogramada en dos ocasiones, debió jugarse en julio pasado en Valparaíso y un temporal de lluvias obligó a postergarlo y volvió a suspenderse en octubre por el aluvión en Santiago, luego de que el partido fue trasladado al estadio Claro Arena, ubicado en la zona de desastre.