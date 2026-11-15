Mikel Merino y Pubill, sorpresas en el once, al que vuelven Lamine Yamal y Oyarzabal

Pubill releva a Pedro Porro y Mikel Merino, a Fermín, en relación con el equipo que salió de inicio en Praga ante la República Checa el pasado jueves en el anterior encuentro de la Liga de Naciones.

Laporte, una vez recuperado, toma el testigo de Dean Huijsen como central junto a Cubarsí y como era previsible, Lamine Yamal, una vez recuperado de sus molestias de rodilla, ocupa el extremo derecho, con Álex Baena en el izquierdo.

También entra Mikel Oyarzabal como delantero en lugar de Ferran Torres y se mantienen en la medular Zubimendi y Fabián.

El once de España en el duelo en el estadio Metropolitano lo integran: Unai Simón; Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Fabián, Zubimendi, Mikel Merino; Baena, Lamine Yamal y Oyarzabal.