ABC
15 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 15:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Estadio Lleno
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 15:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
31º
undefined 2026-11-20
Min
21º
Máx
24º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
15 de noviembre de 2026 - 15:25

Mikel Merino y Pubill, sorpresas en el once, al que vuelven Lamine Yamal y Oyarzabal

Imagen sin descripción

Madrid, 15 nov (EFE).- El lateral Marc Pubill y el centrocampista Mikel Merino son las principales novedades en el once de la selección española ante Inglaterra diseñado por Luis de la Fuente, que deja en el banquillo a Pedri y Fermín y recupera a Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, además de a Aymeric Laporte en el centro de la defensa.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Pubill releva a Pedro Porro y Mikel Merino, a Fermín, en relación con el equipo que salió de inicio en Praga ante la República Checa el pasado jueves en el anterior encuentro de la Liga de Naciones.

Laporte, una vez recuperado, toma el testigo de Dean Huijsen como central junto a Cubarsí y como era previsible, Lamine Yamal, una vez recuperado de sus molestias de rodilla, ocupa el extremo derecho, con Álex Baena en el izquierdo.

También entra Mikel Oyarzabal como delantero en lugar de Ferran Torres y se mantienen en la medular Zubimendi y Fabián.

El once de España en el duelo en el estadio Metropolitano lo integran: Unai Simón; Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Fabián, Zubimendi, Mikel Merino; Baena, Lamine Yamal y Oyarzabal.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
El calor y los mosquitos están volviendo locos a Miguel Vázquez y los otros banqueros en Tacumbú
Ver más
02
Política
Offshore de Ueno en Luxemburgo declaró solo US$ 49.985 en caja
Ver más
03
Política
Ueno Bank: estos son los responsables de depositar fondos públicos y jubilatorios
Ver más
04
Policiales
Video: allanan hangar en Luque en busca de otro avión del Grupo Vázquez
Ver más
05
Economía
Juan Carlos Baruja: “Vamos a analizar la conveniencia o no del tren de cercanías”
Ver más

Te puede interesar