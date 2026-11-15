Nueva Zelanda estrena estadio con nueva goleada ante India (3-0) en el adiós de Bazeley

En su primer encuentro en este nuevo recinto multiusos, los All Whites encontraron algo más de oposición por parte del conjunto asiático, lo que no les impidió encarrilar la victoria con un tanto de Finn Surman a los 22 minutos.

El gol impulsó a Nueva Zelanda, que sentenció el partido antes del descanso, con goles en el tramo final del primer tiempo de James McGarry (m.41) y Chris Wood (m.44), sin que India tuviera opciones de minimizar su derrota.

Los All Whites cierran de esta manera la etapa de cuatro años bajo la batuta de Bazeley, en los que han disputado 43 partidos, cifra que le sitúan solamente por detrás de John Adshead (50) y Ricki Herbert (60). El balance es de 15 triunfos (nueve ante rivales de Oceanía), 9 empates y 17 derrotas.

Además este encuentro pone fin a un 2026 en el que han jugado trece encuentros, entre los que sobresalen los disputados en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en los que empató frente a Irán (2-2) y perdió ante Egipto (1-3) y Bélgica (1-5), y triunfos en amistosos ante Chile (4-1) y China (3-0).

Los responsables del fútbol neozelandés tienen por delante la designación de un nuevo seleccionador para ocupar el cargo que deja Bazeley. Entre los candidatos emerge el nombre de Des Buckinham, extécnico de las selecciones sub-20 y sub-23 que actualmente dirige al Al-Kholood saudí.