ABC
15 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
En Detalles
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
En Detalles
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
31º
undefined 2026-11-20
Min
21º
Máx
24º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
15 de noviembre de 2026 - 20:10

Pubill fue sustituido con molestias en el tobillo y Cubarsí, en la cadera

Imagen sin descripción

Madrid, 15 nov (EFE).- El defensa del Atlético de Madrid Marc Pubill fue sustituido en la primera parte del encuentro entre España e Inglaterra debido a molestias en un tobillo, mientras que el central del Barcelona Pau Cubarsí lo hizo al descanso por un dolor en la cadera, informaron fuentes de la selección.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Cubill salió del campo en el minuto 20 del partido y relevado por Pedro Porro, mientras que Cubarsí dejó su hueco al madridista Dean Huijsen tras el descanso del encuentro de la Liga de Naciones disputado en el estadio Metropolitano de Madrid.

El lateral derecho en el once titular de Luis de la Fuente sufrió un golpe con el inglés Ezri Konsa en un saque de esquina, después intentó continuar sobre el campo, pero finalmente tuvo que pedir la sustitución.

Pubill y Cubarsí se incorporarán este lunes a sus respectivos equipos, donde se les evaluará el alcance de sus problemas físicos.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
El calor y los mosquitos están volviendo locos a Miguel Vázquez y los otros banqueros en Tacumbú
Ver más
02
Nacionales
Video: avión incautado en Luque pertenece al Grupo Vázquez, pero era utilizado por Alejandro Domínguez
Ver más
03
Política
Ueno Bank: estos son los responsables de depositar fondos públicos y jubilatorios
Ver más
04
Política
Lilian Samaniego sufrió un accidente en motocicleta en la Costanera de Asunción
Ver más
05
Política
Offshore de Ueno en Luxemburgo declaró solo US$ 49.985 en caja
Ver más

Te puede interesar