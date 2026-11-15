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Fútbol Internacional
15 de noviembre de 2026 - 15:00

Sin Antonetti ni De León, Puerto Rico dice adiós en la Liga de Naciones de la Concacaf

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San Juan, 15 nov (EFE).- La selección de fútbol de Puerto Rico concluye este lunes, sin sus máximas estrellas Leandro Antonetti y Jeremy De León, su participación en la Liga B de la Liga de Naciones de la Concacaf con la pretensión de clasificarse para la fase preliminar de la Copa Oro 2027.

Por EFE
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El Huracán Azul, con 12 puntos producto de 4 victorias y una derrota en 5 salidas, ocupa el segundo puesto de la zona A y concluirá su campaña frente a Guyana, líder invicto con un pleno de 5 triunfos y 15 puntos.

El partido se jugará en el Leonora National Track and Field Centre de Georgetown, la capital guyanesa.

Fue en ese mismo estadio donde Puerto Rico venció el pasado viernes por 4-2 a Dominica, la más abultada victoria de la selección puertorriqueña en la Liga en coincidencia con el debut del seleccionador interino Víctor Nicolás Lonchuk tras la salida de Jay Mims.

Los goles de los boricuas fueron de Wilfredo Rivera, Ricardo Rivera, Gerald Díaz y Adrián Soto.

Puerto Rico, aun con las ausencias de Leandro Antonetti del Estrela Amadora portugués, y de Jeremy De León del Sant Andreu español, buscará aguarle la fiesta a Guyana y vengarse de su única derrota de este torneo, por 0-1 en septiembre pasado, también en suelo guyanés.

La Liga B está formada por 6 selecciones divididas en cuatro grupos de cuatro equipos.

Los ganadores de cada grupo ascenderán a la Liga A, mientras que los equipos que finalicen en cuarto lugar descenderán a La liga C.

Los cuatro mejores se clasificarán de manera directa a la Copa Oro de la Concacaf 2027, mientras que los dos mejores segundos avanzarán a las preliminares de la competición, que se disputarán en marzo próximo con la participación de 14 selecciones nacionales por 7 plazas restantes en la Copa Oro.

Las selecciones participantes serán preclasificadas con base en el ránking de Concacaf, con la selección mejor clasificada enfrentándose a la de menor clasificación, la segunda mejor clasificada enfrentándose a la segunda de menor clasificación, y las selecciones restantes emparejadas siguiendo el mismo principio.

La selección mejor clasificada será local en el partido de vuelta de cada enfrentamiento.

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