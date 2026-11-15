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Fútbol Internacional
15 de noviembre de 2026 - 17:40

Un gol de penalti de Kane adelanta 0-1 a Inglaterra al descanso ante España

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Madrid, 15 nov (EFE).- Un penalti transformado por Harry Kane al borde del descanso da ventaja a la selección de Inglaterra frente a España al término de la primera parte de su duelo por el liderato del grupo A3 de la Liga de Naciones en el Metropolitano (0-1).

Por EFE
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Presionante Inglaterra, con respuesta de España avanzados los minutos, en la acción del origen de la pena máxima reclamó Marc Cucurella una falta de Elliot Anderson, cuando centró el balón al espacio para la carrera de Kane y en la inercia del pase pisó el tobillo del lateral español.

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