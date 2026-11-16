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Fútbol Internacional
16 de noviembre de 2026 - 11:45

Bolivia saldrá a revertir mala racha ante un Ecuador dispuesto a cerrar 2026 con triunfo

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Guayaquil (Ecuador), 16 nov (EFE).- Bolivia, bajo el mando de Óscar Villegas, saldrá este martes a romper la racha de derrotas que arrastra desde marzo, y lo hará frente a una selección de Ecuador que, por su lado, buscará cerrar la temporada con un nuevo triunfo al cierre de la última fecha FIFA de 2026.

Por EFE
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La victoria permitiría a Villegas y sus dirigidos mirar con algo de tranquilidad a la próxima temporada, que comenzará con las eliminatorias en procura de un billete para el Mundial de 2030, tras 32 años de sequía, pues la última ocasión que fue a un Mundial data de 1994, en Estados Unidos.

Bajo un contrato de largo plazo con la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), los resultados de Villegas en 2026 se limitan a dos triunfos, un empate y siete derrotas, en los que recibió 18 goles y anotó uno, en la derrota por 2-1 ante Irak por la repesca a la fase de Grupos del Mundial 2026.

El recambio generacional ha sido el bastión en el que descansa y se oxigena el proceso de Villegas al frente de Bolivia, que para el partido ante Ecuador echará de menos al centrocampista Robson Matheus, que se lesionó durante al reciente amistoso con derrota por 2-0 ante Perú.

Bolivia presentará una mezcla de jugadores experimentados y de la nueva generación que Villegas pretende consolidar a la espera de una actuación distinta de la última ocasión que enfrentó a Ecuador, en Guayaquil, donde sufrió la goleada 4-0 por eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.

Por su parte, el cuadro local saldrá por la segunda victoria al mando de su nuevo seleccionador, el argentino Marcelo Gallardo, que debutó en septiembre con derrota en la gira asiática por 3-1 ante Corea del Sur y perdió en penaltis ante Japón y luego contra Panamá.

Ecuador retornó la semana pasada a jugar de local en el estadio Olímpico Atahualpa, tras nueve años jugando en el estadio Rodrigo Paz Delgado, y venció por 2-0 a Costa Rica, que le creó dificultades preocupantes en el sistema de juego que ha comenzado a plasmar Gallardo.

Las individualidades fueron determinantes para que Ecuador disfrutara de la victoria, gracias a una gran asistencia de Piero Hincapié para el gol de Jordy Caicedo y una falta penalti sobre Jhon Yeboah, la transformó en el gol definitivo, el centrocampista Moisés Caicedo.

El partido se disputará en el estadio Monumental del Barcelona, en medio de la expectativa por la presencia constante de las lluvias y descargas eléctricas que afectan actualmente a la ciudad portuaria de Guayaquil derivada por el fenómeno de El Niño.

Tras el enfrentamiento de este martes, tanto Bolivia como Ecuador descansarán hasta marzo próximo cuando se disputen los amistosos de la primera fecha FIFA de 2027, pues las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2030 arrancarán en septiembre venidero y la Copa América en 2028.

Ecuador: Gonzalo Valle; Bryan Ramírez, Félix Torres, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Oscar Zambrano, Jeremy Sarmiento, Gonzalo Plata; Jhon Mercado y Kevin Rodríguez.

Bolivia: Carlos Lampe; Yomar Rocha, Fernando Mena, Diego Arroyo, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Óscar López, Héctor Cuéllar, Ramiro Vaca, Miguel Terceros y Moisés Paniagua.

Estadio: Monumental Banco Pichincha, de propiedad de Barcelona.

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