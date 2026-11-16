Crystal Palace se pone en manos de Thomas Frank para buscar la permanencia

El extécnico de Brentford y Tottenham, Thomas Frank, sucede en el Crystal Palace al francés Pierre Sage, que fue destituido la semana pasada tras 16 partidos al mando.

Lea más: Francés Diallo, candidato de UEFA a la presidencia de la FIFA

El galo no fue capaz de construir sobre el legado de su predecesor Oliver Glasner, quien dirigió al equipo el periodo más exitoso en la historia del club.

Glasner llevó al club del sur de Londres a su primer gran título, venciendo al Manchester City para ganar la FA Cup en 2025, y conquistó la UEFA Conference League la pasada temporada.

“Es un honor estar aquí y estar al frente de este fantástico club de fútbol. Tengo muchísimas ganas de empezar”, dijo Frank en un comunicado del Palace.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El preparador danés, que ha firmado un contrato por dos años y medio, disfrutó de un gran éxito durante siete años en el Brentford, llevando a las Abejas a la máxima categoría por primera vez en 74 años en 2021 y consolidando al club en la Premier League.

Su trabajo en el oeste de Londres le valió al técnico, de 53 años, un fichaje por el Tottenham en junio de 2025, pero sólo duró ocho meses.

Además del farolillo rojo en la Premier, el Crystal Palace ocupa el puesto 21º en la tabla de la Europa League, compuesta por 36 equipos, con cuatro partidos restantes de la fase de liga.