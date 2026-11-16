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Fútbol Internacional
16 de noviembre de 2026 - 11:20

Cubarsí, duda ante el Villarreal por una sobrecarga; De Jong estará disponible

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Barcelona, 16 nov (EFE).- El central del Barcelona Pau Cubarsí, que fue sustituido al descanso del España-Inglaterra, sufre una sobrecarga en el psoas ilíaco y es duda para enfrentarse al Villarreal, un partido en el que estará disponible el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, según ha informado este lunes el club azulgrana.

Por EFE
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Ambos jugadores han sido sometidos este lunes a pruebas médicas que han determinado el alcance de las molestias que sufrieron con sus respectivas selecciones.

En el caso de Cubarsí, el Barcelona señala que la evolución de las molestias marcará su disponibilidad con vistas al partido liguero del próximo domingo (14:00 CET) que se disputará en el Spotify Camp Nou.

El central gerundense acabó con molestias el primer tiempo del encuentro de la última jornada de la Liga de Naciones que España perdió este domingo frente a Inglaterra (2-3) en el Riyadh Air Metropolitano.

De Jong, por su parte, sufre un estiramiento en el músculo obturador que le impidió jugar la segunda parte de la goleada que Países Bajos propinó el viernes a Grecia (7-0).

El sábado, la federación neerlandesa comunicó que el centrocampista azulgrana causaba baja para enfrentarse este lunes a Alemania en Berlín en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

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