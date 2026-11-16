Cubarsí, duda ante el Villarreal por una sobrecarga; De Jong estará disponible

Ambos jugadores han sido sometidos este lunes a pruebas médicas que han determinado el alcance de las molestias que sufrieron con sus respectivas selecciones.

En el caso de Cubarsí, el Barcelona señala que la evolución de las molestias marcará su disponibilidad con vistas al partido liguero del próximo domingo (14:00 CET) que se disputará en el Spotify Camp Nou.

El central gerundense acabó con molestias el primer tiempo del encuentro de la última jornada de la Liga de Naciones que España perdió este domingo frente a Inglaterra (2-3) en el Riyadh Air Metropolitano.

De Jong, por su parte, sufre un estiramiento en el músculo obturador que le impidió jugar la segunda parte de la goleada que Países Bajos propinó el viernes a Grecia (7-0).

El sábado, la federación neerlandesa comunicó que el centrocampista azulgrana causaba baja para enfrentarse este lunes a Alemania en Berlín en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones.