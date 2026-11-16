Infantino destaca cuatro años de la Cámara de Compensación y reparto de 1.500 millones$

"Tras haber facilitado más de cuatro veces las cantidades distribuidas antes de su creación, la Cámara de Compensación de la FIFA cumple con un principio fundamental del fútbol: reconocer y recompensar a los clubes que invierten en la formación y educación de los jugadores jóvenes", destacó en redes sociales.

En su opinión, "esto representa un gran paso adelante para la transparencia, la integridad financiera y el desarrollo global de nuestro deporte".

"Y esto es solo el principio, porque el fútbol pertenece realmente a todos y en todas partes", añadió Infantino, dos días antes de que termine el plazo para la presentación de candidaturas a las elecciones a la presidencia de la FIFA, a las que concurrirá, que se celebrarán el 18 de marzo de 2027 en Rabat.

En las últimas horas previas para enviar la documentación a la secretaría general de la FIFA (18 de noviembre, 24.00 horas CET) se ha desvanecido la opción de una candidatura alternativa de Arsene Wenger, el antiguo entrenador del Arsenal, que fue señalado como su posible rival.

Queda por confirmar si el ex internacional suizo Ramon Vega, jugador de equipos como el Tottenham Hotspur y el Celtic de Glasgow, y el expresidente de la Federación japonesa Kozo Tashima dan finalmente el paso, como anunciaron previamente.

Infantino cuenta para su reelección con el respaldo de Sudamérica, África y Asia y sin la amenaza que podía suponer una candidatura de su vicepresidente y presidente de la CONCACAF, Victor Montagliani, con el respaldo de la UEFA, que trabaja en la búsqueda de un candidato consensuado. Nombres como los del húngaro Sandor Csanyi, uno de los ocho vicepresidentes de la FIFA y miembro de su consejo, y el exjugador portugués Luis Figo, han sido señalados por diversos medios.

Los candidatos a la presidencia de la FIFA deben remitir sus candidaturas con el aval de cinco federaciones miembro. En las elecciones, que serán el 18 de marzo en el Congreso que se celebrará en Rabat, votarán las 211 federaciones de esta, de forma secreta. El ganador se decide por mayoría simple (106) de los votos válidos emitidos.

Gianni Infantino (Brig, Suiza, 1970) fue elegido noveno presidente de la UEFA el 26 de febrero de 2016, después del caso de corrupción desvelado en 2015, que acabó con quince años de mandato del suizo Joseph Blatter. Fue reelegido el 5 de junio de 2019 como candidato único por aclamación y volvió a serlo el 16 de marzo de 2023.

De ser elegido en Marruecos sería para su tercer mandato, el máximo que establece la normativa desde que él llegó al cargo en 2026. Su primer periodo (febrero 2016/junio 2019) no se computa como un primer mandato ya que su elección se hizo para completar el que había iniciado Blatter en junio de 2015, según avaló el Consejo de la FIFA en diciembre de 2022, por lo que puede ser reelegido hasta 2031.