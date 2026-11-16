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Fútbol Internacional
16 de noviembre de 2026 - 16:40

La Conmebol niega nexos con grupo de banco intervenido en Paraguay

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Asunción, 16 nov (EFE).- La Conmebol negó este lunes tener nexos con el Grupo Vásquez, conglomerado que controlaba al intervenido Ueno bank en Paraguay, aunque admitió haber alquilado y usado en varias ocasiones un avión de este consorcio que fue incautado el domingo en el curso de las investigaciones tras la intervención de la entidad.

Por EFE
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"Conmebol alquiló, es cierto, el avión identificado con la matrícula norteamericana N7DK, que es el avión que fue incautado el día de ayer", declaró la directora jurídica y secretaria general adjunta del rector del fútbol sudamericano, Monserrat Jiménez, en una entrevista con la radio local Ñandutí.

"Pero ninguna otra relación", agregó.

Jiménez explicó que la Conmebol rentó la aeronave a través de un arrendamiento en seco, o 'dry lease', con el que la aerolínea garantiza la tripulación, el mantenimiento y el seguro de la aeronave durante los vuelos.

Con este tipo de contratos, prosiguió, los arrendadores se aseguran de tener a disposición una aeronave, aunque no de manera exclusiva porque el dueño del aparato mantiene la potestad de hacer el mismo tipo de operación con otras personas o empresas.

Asimismo, apuntó que el arrendamiento estuvo sustentado en los "procedimientos internos" de la Conmebol para este tipo de operaciones.

"Tenemos los contratos, tenemos el proceso licitatorio que avala que alquilamos el avión con el mejor precio y que lo operamos en distintas ocasiones para distintas responsabilidades", añadió.

De igual forma, señaló que el aparato se alquiló ante la ausencia de empresas que ofrezcan vuelos chárter en Paraguay, donde tiene su sede la Conmebol.

El domingo, la Fiscalía paraguaya informó de la incautación de la aeronave tras "un allanamiento en uno de los hangares del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi", el principal del país y que sirve a la capital Asunción.

El fiscal a cargo del procedimiento, Francisco Cabrera, declaró el domingo a periodistas que la avioneta pertenece a una empresa paraguaya que hizo un fideicomiso en Estados Unidos, el cual figura en los documentos como propietario de ese bien.

Cabrera explicó que fue encontrada documentación de que la aeronave fue rentada por la Conmebol, pero aclaró que no se halló "registro de titularidad".

El medio local ABC Color reportó la víspera que el aparato incautado es un jet Gulfstream Aerospace G-IV que tiene número de serie 1260 y fue ensamblado en Estados Unidos en 1995.

Según reportó hoy este mismo rotativo, la Conmebol registró ante la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC) la licencia de radio del ahora incautado avión el pasado 8 de septiembre.

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