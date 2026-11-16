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Fútbol Internacional
16 de noviembre de 2026 - 14:05

La sub-17 de Cristiano Ronaldo Jr decide ante Serbia si se clasifica para el Europeo 2027

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Lisboa, 16 nov (EFE).- La selección portuguesa sub-17, que cuenta entre sus convocados con Cristiano Ronaldo Junior, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, se enfrenta este martes a Serbia en un encuentro en el que se decidirá si se clasifica para el Campeonato de Europa del año que viene.

Por EFE
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El partido se disputará en la Ciudad del Fútbol de la localidad de Oeiras (área metropolitana de Lisboa) a las 11.00 GMT y podrá ser la segunda participación de Cristiano Ronaldo Jr. con la sub-17 portuguesa, después de debutar el 12 de noviembre en la victoria por 4-0 ante Andorra.

'Cristianinho', como se le conoce en Portugal y que ha formado parte de los 23 jugadores convocados para estos tres partidos, no jugó en el siguiente partido, disputado frente a Bulgaria el 14 y que acabó con un empate a 1.

El primogénito de Cristiano tiene 16 años, juega de extremo y milita en las categorías inferiores del actual club de su padre, el Al Nassr saudí.

Su participación con la sub-17 se produce después de que su padre, de 41 años y actualmente en el Al Nassr, anunciara el 5 de noviembre su salida de la selección tras haber tenido desacuerdos con el seleccionador Jorge Jesus.

En total, el astro del fútbol disputó 234 partidos y marcó 146 goles, ambas cifras récord para un jugador con su selección.

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